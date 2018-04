Chinese studenten op de fiets met Rutte

Chinese studentes Nederlands mogen samen met premier Rutte een stukje fietsen in de straat voor de Beijing Foreign Studies University, een instituut waar veel diplomaten worden opgeleid. Rutte spreekt er met Chinese en Nederlandse studenten. Eenmaal binnen zingen de studentes een Nederlands lied over Amsterdam: ,,Je kan er boeken kopen die je hier zelden vindt, je kan er langs de grachten lopen je haar los in de wind.” De bijeenkomst moet een informeel karakter krijgen. Een soort College Tour: spontaan en losjes. Rutte trekt er zijn jasje voor uit; hij is duidelijk in zijn element.

Maar hij heeft buiten de Chinese gastheren gerekend: twee dames in witzijden jurken dragen een groot object met een roodvelours doek erop. Daar was Rutte van tevoren niet van op de hoogte gesteld. Het blijkt het nieuwe, glimmende naambord van het Dutch Studies Center. Rutte moet dat onthullen. Hij schakelt soepel over naar dit andere scenario.

Dan begint het echt. Rutte beantwoordt vragen die van tevoren ingediend zijn. ,,Hoe kunnen we de creativiteit van Chinese studenten bevorderen?’’, vraagt een Chinese studente. ,,Dat kunnen de Nederlandse studenten het beste zeggen. Kom op, wie is er creatief’’, vraagt Rutte. Dan staat er een blonde Nederlandse studente op: ,,Wij leren om onafhankelijk te denken, in China volgen ze wat de leraren zeggen. Maar je moet juist luisteren naar jezelf. Dat kunnen ze van ons leren.” Rutte praat daar soepeltjes langsheen. ,,Overal is het onderwijs anders, zelfs in België is het al anders dan bij ons.”

Vrijetijdskleding

Juliet, ook een Chinese studente, heeft bij Arjen Lubach gezien dat Rutte in zijn vrije tijd altijd dezelfde kleren draagt. Rutte belooft om dat misschien in de toekomst aan te passen. ,,Not because Lubach is right, but because he might have a point.” Lachen natuurlijk.

Het gaat over van alles, maar ook over vrij weinig. Rutte vertelt over de acht jaar dat hij geschiedenis studeerde in Leiden en over de gezellige café’s op het Rapenburg. Hij noemt zijn voorliefde voor Indonesisch eten en voor stamppot. ,,This is freedom of expression, I like stamppot, and then there is a lot of lekkere jus.”

En dan is het alweer tijd voor het volgende programma-onderdeel.