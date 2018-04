Arjen Lubach wilde vooral discussie

Ruim 12.000 Facebookgebruikers hebben hun profiel verwijderd na een oproep in het tv-programma Zondag met Lubach. In totaal hadden zo’n 33.000 mensen zich opgegeven voor het Facebook-event, waarin gebruikers beloofden om gezamenlijk hun profiel woensdagavond te verwijderen. Ruim 37 procent heeft dat daadwerkelijk gedaan, blijkt uit een steekproef van NRC onder 16.000 accounts die ‘aanwezig’ waren bij het evenement.

Lubach noemde Facebook in de uitzending een „onbetrouwbare, liegende, megalomane, schijnheilige, privacyschendende blauwe teringsite”.

Facebookdirecteur Mark Zuckerberg zei woensdag in het Huis van Afgevaardigden dat regulering van de „tech-industrie overmijdelijk is.” Hij bleef vaag over specifieke maatregelen.

‘Zuckerberg ligt niet wakker’

Lubach smst dat hij blij is dat de oproep zo veel losmaakte. „Het aantal opzeggers is natuurlijk ook weer niet zo hoog dat Zuckerberg er wakker van zal liggen, maar dat wisten we van tevoren. De discussie is losgebarsten en daar gaat het om.”

De redactie van Zondag met Lubach zelf verwijderde hun pagina’s stipt om acht uur en namen daarmee afscheid van een grote schare fans. Lubach: „Het is jammer dat we onze grote fanbase niet meer rechtstreeks kunnen bereiken, maar ik hoop dat we ze op andere plekken tegen zullen komen. In de tram of zo.”

Eén van de naar schatting 12.000 gebruikers die zijn profiel heeft opgeheven, is software-ontwikkelaar Taco Potze (34). Hij overwoog al langere tijd te stoppen met Facebook. De druppel voor Potze was de hoorzitting van Facebookdirecteur Mark Zuckerberg voor de Amerikaanse Senaat op dinsdag. „Enerzijds was er bij de Amerikaanse Senaat niet echt kennis van zaken. Anderzijds vond ik Zuckerberg te gelikt en zag ik geen oprechte zorg of excuses.”

Ook Lubach-kijker Jaap Klapwijk (23) had al langer een ongemakkelijk gevoel bij zijn Facebookgebruik, maar zijn profiel is nog actief. Voor een sollicitatie bij Stichting Bootvluchteling moest hij verplicht een Facebookprofiel invullen. Stichting Bootvluchteling gebruikt Facebook als intern communicatiemiddel: ook anonieme profielen volstaan, zegt de stichting.

Klapwijk deed twee keer eerder een vergeefse poging. Na het opzeggen neemt Facebook twee weken om het profiel definitief te verwijderen. Maak je in die tijd toch gebruik van het platform, dan wordt de verwijdering ongedaan gemaakt. Klapwijk: „’s Avonds, met een paar biertjes op, klik je toch net iets sneller door.” Het moet dus nog blijken hoeveel mensen tot het bittere einde doorzetten.

Het effect van de actie van Lubach is beperkt, maar ook andere acties en veel media-aandacht zorgden niet voor massaal vertrek. NRC verzamelde Facebook-likes van alle grote kranten (NRC, de Volkskrant, De Telegraaf en AD), en van NOS en NU.nl. Sinds begin dit jaar wonnen de pagina’s structureel aan volgers. Afgelopen week is vrijwel elke dag een kleine daling te zien. Het gaat om enkele tientallen volgers per dag – ten opzichte van honderdduizenden likes.