Anne Frank Huis verbood medewerker zichtbaar dragen keppeltje

Een joodse medewerker van het Anne Frank Huis heeft van zijn werkgever een half jaar lang niet zichtbaar een keppeltje mogen dragen. Nadat hij een verzoek had ingediend, kreeg hij in eerste instantie enkel toestemming voor het dragen van een keppeltje onder een pet. Dat schrijft het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW) donderdag. De Anne Frank Stichting, beheerder van het museum, bevestigt de kwestie.

Publieksmedewerker Barry Vingerling (25) kreeg afgelopen dinsdag alsnog toestemming voor het zichtbaar dragen van de religieuze uiting. Zakelijk directeur Garance Reus-Deelder van de Anne Frank Stichting stelt tegenover NRC dat het “een beetje tijd” kostte om een besluit te nemen. De organisatie was naar eigen zeggen namelijk niet eerder geconfronteerd met een dergelijke wens van een medewerker.

‘Heeft zoiets effect op de beleving van museumbezoekers?’

“Dus we hadden daar geen beleid voor”, zegt Reus-Deelder. “In de afgelopen maanden hebben we ons afgevraagd of het dragen van een religieuze uiting van invloed is op onze onafhankelijkheid - politiek, religieus en levensbeschouwelijk. Heeft zoiets effect op de beleving van museumbezoekers en de effectiviteit van onze educatieve activiteiten?”

Het antwoord daarop was uiteindelijk ‘nee’, stelt de zakelijk directeur. Tot die conclusie kwam de stichting na gesprekken met onder anderen medewerkers, buitenlandse partners en de raad van toezicht. De Anne Frank Stichting wilde Vingerling het besluit mededelen tijdens een gesprek in mei, maar nadat tijdschrift NIW de organisatie had benaderd, werd dit gesprek vervroegd naar afgelopen dinsdag.

‘Een principiële, morele kwestie’

Een dag eerder liet Vingerling aan het NIW nog weten dat hij er “al maanden” stress van had. “Dit is voor mij een principiële, morele kwestie.” Tegenover het tijdschrift stelde hij:

“Ik had niet verwacht dat het een issue zou zijn. Ik werk in het huis van Anne Frank, die moest onderduiken vanwege haar identiteit. In datzelfde huis zou ik mijn identiteit moeten verbergen?”

Reus-Deelder vindt het “een beetje jammer” dat de kwestie via het NIW nu naar buiten is gekomen, “juist omdat we inmiddels een beleidskeuze hebben gemaakt”. Volgens de zakelijk directeur is de arbeidsrelatie met Vingerling “uitstekend”. De medewerker wilde NRC niet te woord staan.