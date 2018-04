Amnesty: executies mondiaal gedaald

Het aantal executies is in 2017 wereldwijd met 4 procent gedaald. In totaal werden zeker 993 mensen ter dood gebracht in 23 landen. Dat schrijft Amnesty International in een jaarlijks rapport, dat donderdag is verschenen.

Ten opzichte van 2015 bedraagt de daling zelfs 39 procent. Ook het aantal uitgesproken doodvonnissen daalde vorig jaar tot 2.591 in 53 landen, ten opzichte van 3.117 terdoodveroordelingen in 2016.

Baken van hoop

De mensenrechtenorganisatie noemt in het bijzonder sub-Sahara Afrika als “baken van hoop”. In die regio voltrokken slechts twee landen afgelopen jaar executies: Somalië en Zuid-Soedan. Twintig landen in het gebied hebben nu de doodstraf volledig afgeschaft, waardoor “het isolement van de resterende landen die nog de doodstraf uitvoeren niet sterker kan zijn”, aldus het rapport.

Van alle executies kwam 84 procent voor rekening van vier landen: Iran, Saoedi-Arabië, Irak en Pakistan. Bahrein, Jordanië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten hervatten doodstraffen in 2017. Guinee schafte vorig jaar de doodstraf af. In totaal zitten momenteel 21.919 mensen in een dodencel.

Geen Chinese statistieken

Een kanttekening hierbij is dat het rapport geen cijfers bevat over executies in China. Daar worden jaarlijks duizenden mensen ter dood gebracht, meer dan in alle andere naties bij elkaar. Beijing beschouwt haar doodstrafstatistieken als staatsgeheim.

Ook Maleisië en Vietnam, waar mensen worden geëxecuteerd voor drugsmisdrijven, gaven geen informatie vrij. Dat gold ook voor Noord-Korea, waar publieke executies geregeld voorkomen. Ook worden burgers naar strafkampen gestuurd, waar zij moeten werken tot zij sterven en waar geregeld gedetineerden worden omgebracht.

VS en Europa

In de Verenigde Staten werden vorig jaar 23 executies voltrokken. Het is het enige Noord-Amerikaanse land dat de doodstraf uitvoert. In Europa voert slechts één land executies uit: Wit-Rusland. Daar werden in 2017 zeker twee mensen geëxecuteerd en vier ter dood veroordeeld.

Zelfs in sommige beruchte landen werd vooruitgang geconstateerd. In Iran daalde het aantal executies met 11 procent en het aantal doodstraffen voor drugsgerelateerde misdrijven zelfs met 40 procent.