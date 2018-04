Een ontmoeting in Moskou tijdens roerige dagen

Goedemorgen! Blok spreekt zijn Russische collega Lavrov over Syrië. De afscheidswaarschuwing van onderkoning Piet Hein Donner. En waar is het jasje van Peter Kwint?

HOOG SPEL: Vlak voor de geplande ontmoeting trad Halbe Zijlstra af om zijn verzonnen buitenlandervaring, maar nu spreekt vervanger Stef Blok toch zijn ambtgenoot Sergej Lavrov in Moskou. Er hangt spanning in de lucht en de jongste ontwikkelingen rondom Syrië staan op de agenda. De dreigende tweet van Trump waarin de president de komst van raketten aankondigde, bestempelde Blok als “echt ongepast”. Volgens de minister is er nog geen verzoek geweest om te helpen bij eventuele vergelding. Zijn collega Ank Bijleveld (Defensie) zei tegen Nieuwsuur dat als “diplomatieke, economische en politieke maatregelen” niet genoeg zijn, Nederland “begrip” heeft voor een “proportionele militaire actie”.

TIMING: Het is een heel ander soort spanning, maar de handelsoorlog tussen de VS en China is een geluk bij een ongeluk, vindt voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer. Wat hem betreft komt de Nederlandse handelsmissie op een gunstig moment. Het is de grootste handelsmissie onder premier Rutte ooit en de deelnemers passen nauwelijks samen op een foto, bleek woensdag in een enorme balzaal in Guangzhou. Liefst 165 bedrijven reizen mee door China. Rutte stelde zich overigens tegenover Xi meer als handelaar op dan als mensenrechtendominee.

WEER AFGHANISTAN: Het kabinet overweegt een nieuwe militaire missie naar Afghanistan op te tuigen. Dat schrijft de Volkskrant. Nederland zou daar met twintig tot dertig commando’s Afghaanse special forces opleiden tegen de Taliban. Ministers Blok en Bijleveld moeten zien te voorkomen dat het beeld ontstaat dat Afghanistan een never ending story is. Het kabinet Balkenende IV sneuvelde toen de PvdA weigerde de Uruzgan-missie te verlengen.

WAT WIJ LEZEN: Wat wordt dit jaar de waarschuwing van Piet Hein Donner? Het jaarverslag van de Raad van State dat vandaag verschijnt is traditioneel een beschouwing op de staat van de Staat. Vorig jaar ging het over een teveel aan directe democratie, in 2015 over hoe “de snelheid” van politici de rechtsstaat “op het spel zet”. Om 10 uur publiceert NRCeen afscheidsinterview met de onderkoning, zoals de vicepresident in de wandelgangen heet omdat de koning officieel voorzitter van de Raad van State is. Vicepresident Donner, de belangrijkste adviseur van de regering, gaat namelijk later dit jaar met pensioen.

JASJE: “Meneer Kwint. Waar is uw jasje?”, verzuchtte Khadija Arib gisteren in de Tweede Kamer. De SP’er, gestoken in een vaal T-shirt met diepe V-hals waardoor zijn tatoeages zichtbaar waren, gaf de schuld aan een “trage wasmachine en een slechte stomerij”. De traditie van geïrriteerde Kamervoorzitters over de kleding van Kamerleden gaat ver terug, bleek eerder uit berichtgeving van Trouw. In 2002 liet toenmalig minister Aart Jan de Geus zijn colbert over zijn stoel hangen, waarop waarnemend Kamervoorzitter Erica Terpstra via de bode met een briefje vroeg of hij zijn jasje weer wilde aantrekken. Gerdi Verbeet ergerde zich ook al eens aan de afwezigheid van de stropdas van Henk Bleker in het kabinetsvak.

BUITEN HET BINNENHOF: Wie wordt de nieuwe burgemeester van Amsterdam? Vandaag buigt de gemeenteraad zich over een profielschets voor een opvolger van Van der Laan. Dat betekent: nog meer speculatie over wie straks de ambtswoning op de Herengracht betrekt. Femke Halsema is de belangrijkste kandidaat. Haar partij is de grootste en zelf zinspeelde ze al op deze mogelijke nieuwe baan. Maar een gelopen race is het allerminst. Er is een anti-Halsema-campagne opgetuigd met handtekeningen, die tegen haar kan werken. Als toch de nu vierde partij PvdA de burgervader mag leveren, zoals al sinds de Tweede Wereldoorlog het geval is, dan gaat de naam van Wouter Bos rond.

QUOTE VAN DE DAG:

“Nu is het met lobbyisten als met obers en leraren: je hebt goeie en slechte. Sommigen leren het nooit, hoe netjes ze hun schoenen ook poetsen”

Schrijft columnist Tom-Jan Meeus over het vak van de lobbyist. In de beroepsvereniging van lobbyisten is een crisis uitgebroken nadat drie oud-voorzitters zich tegen het bestuur hebben gekeerd.