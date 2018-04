19-jarige vrouw aangehouden in Schiedam om dode baby

Een 19-jarige vrouw uit Schiedam is woensdagavond aangehouden in verband met de vondst van het stoffelijk overschot van een pasgeboren baby. Dat meldt de politie donderdag. De vrouw is zeer waarschijnlijk de moeder van het kind, dat zaterdagmiddag werd gevonden in een zak op een balkon in Schiedam.

De aanhouding volgt na uitgebreid onderzoek, meldt de politie. Zo is buurtonderzoek gedaan, bekeken rechercheurs beelden van camera’s in de omgeving en werden vuilcontainers doorzocht. Daarnaast is sectie op het lichaam verricht, waarbij ook DNA werd afgenomen.

De overleden baby werd gevonden op het balkon van een flatwoning aan de Stationstraat. De verdachte woonde daar. Op basis waarvan de politie vermoedt dat zij zeer waarschijnlijk de moeder is, kon een woordvoerder niet zeggen. De politie onderzoekt de omstandigheden waaronder de baby werd geboren en of daarbij mogelijk nog meer personen betrokken waren.

Na verhoor en verder onderzoek zal de politie beslissen waarvan de vrouw precies wordt verdacht. Over de doodsoorzaak van het kind is niets bekendgemaakt.

