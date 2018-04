Zorgverzekeraar Menzis haalt Facebook-functie van website

Zorgverzekeraar Menzis haalt een functie van zijn website die surfgedrag van bezoekers naar Facebook stuurt. Dat heeft het bedrijf woensdag bevestigd tegenover persbureau ANP. De Facebook-zender wordt per direct van de webpagina verwijderd.

Aanleiding voor het besluit is berichtgeving van de NOS eerder op woensdagavond dat Facebook meekijkt op de websites van verschillende zorgverzekeraars. Dat doet het sociale medium via een zogeheten pixel-plug-in van Facebook. Die registreert welke informatie bezoekers bekijken, zodat verzekeraars vervolgens gerichte advertenties kunnen tonen. In ruil daarvoor ontvangt Facebook persoonsgegevens.

Facebook kan de persoonlijke data koppelen aan gebruikersaccounts. Zo komt het sociale netwerk bijvoorbeeld te weten dat iemand informatie heeft opgezocht over een soa-behandeling, depressie of een plaswekker, schrijft de NOS.

Achttien verzekeraars

Volgens de omroep maken naast Menzis ook verzekeraars ONVZ, OHRA en CZ gebruik van de Facebook-plugin. Ook het Diakonessenhuis, een Utrechts ziekenhuis, heeft de functie op zijn website. In totaal vond de NOS bij achttien van de veertig onderzochte verzekeraars een pixel-plug-in.

Facebook ligt de laatste weken zwaar onder vuur, nadat bekend werd dat het bedrijf niets deed aan een groot datalek. Het omstreden databedrijf Cambridge Analytica verzamelde via het lek op illegale wijze persoonsgegevens van miljoenen Facebook-gebruikers om zo de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van Donald Trump. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg getuigde naar aanleiding van het schandaal dinsdag en woensdag in het Amerikaanse Congres.