Volg hier het tweede verhoor van Facebook-baas Zuckerberg

Facebook-baas Mark Zuckerberg wordt woensdag voor de tweede dag op rij verhoord door het Amerikaanse Congres. Dinsdag moest Zuckerberg voor een Senaatscommissie verschijnen. Tijdens de vijf uur durende zitting kwam hij goed weg: de senatoren wisten te weinig van de werking van Facebook om het hem lastig te maken.

Nu wordt Zuckerberg verhoord door een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Hij gaf onder meer al toe dat ook zijn eigen persoonsgegevens gelekt zijn naar het omstreden bedrijf Cambridge Analytica, de aanstichter van het schandaal waar Facebook zich nu in bevindt. NRC-correspondent Guus Valk twittert over wat er nog meer gebeurt op de hoorzitting. Lees hieronder zijn tweets, of bekijk een livestream van het verhoor:

