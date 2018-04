Vitesse ontslaat trainer Henk Fraser

Vitesse heeft trainer Henk Fraser ontslagen, zo bevestigt de club woensdag na berichtgeving in De Gelderlander. Het ontslag van de coach komt op een precair moment: met nog vier wedstrijden te spelen is de club uit Arnhem nog in de race voor Europees voetbal. Assistent-trainer Edward Sturing moet de spelersgroep hierdoorheen loodsen.

Vitesse staat momenteel zevende, en behaalde de afgelopen weken beroerde resultaten: van de afgelopen vijf wedstrijden werd er er slechts één gewonnen. Afgelopen weekend werd er een pijnlijke nederlaag geleden tegen degradatiekandidaat NAC (1-0).

Crisisberaad na verlies NAC

Fraser zag bij terugkomst uit Breda de bui al hangen, toen de spelersbus werd opgewacht en de directie zich terugtrok voor crisisberaad. “Als ze me ontslaan, dan ontslaan ze me”, zei hij zondag tegenover het AD. Het was al bekend dat Fraser na dit seizoen zou vertrekken uit Arnhem.

Aanstaand weekend speelt Vitesse tegen Sparta, nota bene de nieuwe werkgever van Fraser. Om deelname aan de play-offs voor Europees voetbal in eigen hand te houden, moet er gewonnen worden. Vitesse heeft ADO Den Haag en Heerenveen onder zich staan, ieder met slechts twee punten minder. De nummers vier tot en met zeven spelen in de play-offs om een ticket voor de voorrondes Europa League.

In de zomer van 2016 kwam Fraser naar Vitesse. Onder zijn leiding wonnen de Arnhemmers vorig seizoen de KNVB-beker. Het was de enige prijs op het hoogste niveau in de 125-jarige clubhistorie.