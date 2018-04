V-raad niet eens over onderzoek chemische wapens in Syrië

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is het dinsdag niet eens geworden over onderzoek naar het gebruik van chemische wapens in Syrië. De Verenigde Staten en Rusland blokkeerden moties van elkaar om verantwoordelijkheid voor chemische aanvallen vast te stellen, meldt persbureau AP.

De Amerikaanse president Donald Trump overweegt militaire actie in Syrië om het regime van president Bashar al-Assad te straffen voor een vermeende aanval met gifgas op Douma, een buitenwijk van Damascus die in handen is van de Syrische rebellen, afgelopen zaterdag. Trump waarschuwde maandag voor een snelle reactie zodra zou zijn vastgesteld wie verantwoordelijk was voor de aanval, waarbij volgens een Syrische hulporganisatie zeker zestig mensen zijn omgekomen en meer dan duizend mensen gewond zijn geraakt.

Rusland, de belangrijkste bondgenoot van Assad, blokkeerde echter een Amerikaanse resolutie om de aanval fel te veroordelen en een onafhankelijk onderzoeksorgaan op te zetten om uit te zoeken wie zich schuldig maakt aan aanvallen met chemische wapens in Syrië. Twaalf leden van de Veiligheidsraad, onder wie de Nederlandse vertegenwoordiger, stemden voor die resolutie. Volgens Rusland, dat als permanent lid van de V-raad beschikt over een veto, is Douma niet getroffen door een chemische aanval.

Rusland ‘beschermt een monster’

,,De geschiedenis zal laten zien dat Rusland er vandaag voor koos een monster te beschermen, in plaats van de levens van de Syrische bevolking”, zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley, verwijzend naar Assad. Rusland, een felle tegenstander van militaire actie door westerse landen tegen Assad, heeft acties door de Veiligheidsraad twaalf keer geblokkeerd sinds de burgeroorlog zeven jaar geleden begon.

Een Russische resolutie om de beschuldigingen van een aanval met chemische wapens te laten onderzoeken door de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens werd eveneens verworpen. Volgens de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bevatte de tekst geen manier om schuld voor chemische aanvallen vast te stellen.

Rusland, een felle tegenstanders van Westerse militaire actie tegen Assad, beschuldigde de VS ervan de onenigheid aan te moedigen als een excuus om ,,het gebruik van geweld tegen Syrië te rechtvaardigen.” De Russische VN-ambassadeur, Vassily Nebenzia, riep de regering-Trump met klem op om af te zien van militair ingrijpen. ,,Ik zou u opnieuw willen vragen, opnieuw willen smeken om u te onthouden van de plannen die u momenteel maakt voor Syrië”, zei hij.

Trump zegt reis af om Syrië

Trump heeft dinsdag een reis naar Latijns-Amerika, later deze week, afgezegd om zich te kunnen concentreren op de Amerikaanse reactie op de aanval op Douma, heeft het Witte Huis laten weten.

Het Europese agentschap voor luchtverkeersleiding Eurocontrol heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorzichtig te zijn in het oostelijke Middellandse-Zeegebied wegens mogelijke luchtaanvallen op Syrië in de komende 72 uur.