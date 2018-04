Soulzangeres Yvonne Staples (80) overleden

Soulzangeres Yvonne Staples, de manager en lange tijd lid van de gospel- en soulgroep The Staple Singers, is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Staples had darmkanker en is thuis in Chicago gestorven, meldt The New York Times.

Staples werd in 1937 geboren in Chicago. Als kind zong ze in de kerk samen met haar familie. Zo ontstond The Staple Singers oorspronkelijk als gospelgroep. In de beginjaren trad de groep veel op in het zuiden van de Verenigde Staten en waren de leden ook actief in de Amerikaanse Burgerrechtenbeweging. Martin Luther King Jr. was een groot fan van hun vroege werk.

De vader van Yvonne, Roebuck ‘Pops’ Staples, richtte de muziekgroep op in 1948, samen met zijn kinderen Cleotha, Pervis en Mavis Staples. In ’52 tekenden ze hun eerste platencontract bij Chicago’s United Records. Uncloudy Day (1959) was hun eerste nationale hit, toen nog zonder Yvonne.

Achtergrondzangeres

Yvonne kwam pas in 1970 bij de groep, als achtergrondzangeres. Zij verving Pervis, toen hij werd uitgezonden naar Vietnam. Familievriend Bill Carpenter zegt tegen The New York Times dat zij ook “tevreden was met haar rol” als achtergrondzangeres. Ze had geen behoefte om meer op de voorgrond te treden als zangeres.

Het eerste album met Yvonne kwam in 1971 uit: The Staple Swingers. Daarna volgden vele hitsongs zoals I’ll take you there en Let’s do it again. Dat laatste nummer was geproduceerd door soulgrootheid Curtis Mayfield.

Top-10 hits

De groep scoorde in de jaren zeventig zeker tien top-10 hits in de VS en werkte samen met Booker T. & the M.G.’s en Steve Cropper. In Nederland bereikte alleen Let’s do it again de top-40. In de jaren tachtig begon Yvonnes zus Mavis nog aan een redelijk succesvolle solocarière. Yvonne deed het management voor haar en trad nog regelmatig op als achtergrondzangeres.

De groep werd in 1999 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Een jaar later overleed Pops Staples. Yvonne’s oudere zus Cleotha stierf al in 2013.

In 2005 kreeg The Staple Singers een Grammy Lifetime Achievement Award, een zeer prestigieuze onderscheiding voor artiesten die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de platenindustrie.