Servische nationalist Seselj in hoger beroep toch veroordeeld

De Servische ultranationalist Vojislav Seselj is woensdag door het het Joegoslaviëtribunaal in hoger beroep toch veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Joegoslavië-oorlog. Hij is veroordeeld tot tien jaar cel, maar hoeft de gevangenis niet in omdat hij al bijna twaalf jaar in voorarrest zat. Seselj werd in 2016 nog vrijgesproken van alle negen aanklachten die tegen hem waren ingediend.

Seselj was de leider van de extreem-nationalistische Servische Radicale Partij en de voormalige rechterhand van de oud-Servische leider Slobodan Milosevic. Hij is veroordeeld voor het aanzetten tot deportatie en vervolging van niet-Serviërs tijdens de Joegoslavië-oorlog. Volgens het oorlogstribunaal was er wel degelijk voldoende bewijs voor etnische zuiveringen in Servië, Kroatië en Bosnië.

Haatdragende toespraken

Ook vond het tribunaal dat bij de vrijspraak van Seselj in 2016 fouten zijn gemaakt door hem niet verantwoordelijk te houden voor de gevolgen van enkele haatdragende toespraken die hij had gehouden. Zo voorspelde hij in 1992 dat er “rivieren van bloed” zouden stromen als Bosnië zich onafhankelijk zou verklaren. Volgens de rechter heeft hij hiermee “zonder enige twijfel” bijgedragen aan het aanzetten tot misdaden tegen de niet-Servische bevolking.

Ook het oordeel van de rechters dat de ideologie van ‘Groot-Servië’ meer een “politieke onderneming” was dan een “crimineel project”, werd in het hoger beroep ongedaan gemaakt. Het strafhof oordeelde dat deze “opruiende taal”, waarin hij pleitte voor een etnisch homogeen ‘Groot-Servië’, mensen er wel degelijk toe zou kunnen hebben aangezet om misdaden te plegen.

Seselj was niet aanwezig bij de uitspraak. Hij kwam in 2014 op vrije voeten vanwege zijn slechte gezondheid en keerde terug naar Belgrado. Voorafgaand aan het vonnis zei hij tegen persbureau AP: “Het vonnis kan mij niets schelen. Nu ga ik een siësta houden.”