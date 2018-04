Real Madrid op het nippertje door naar halve finales

Real Madrid heeft zich in eigen stadion tegen Juventus op het laatste moment verzekerd van een plek in de halve finales van de Champions League.

Juventus scoorde drie keer, zodat de wedstrijd - na de 3-0 thuisnederlaag van de Italianen vorige week - leek af te stevenen op een verlenging. In de laatste minuut kreeg Real echter een strafschop. Juve-doelman Gianluigi Buffon moest met rood van het veld. Cristiano Ronaldo maakte de 1-3. Het was precies genoeg voor een plek bij de laatste vier.

Juventus kwam al in de tweede minuut op voorsprong, via een goal van Mario Manduzkic. Hij scoorde uit een mooie voorzet van Sami Khedira. Ook in de minuten die volgden kreeg de Italiaanse club meerdere kansen, maar deze bleven onbenut. In de 37e minuut scoorde Mandzukic opnieuw, waarna zijn ploeg met een 2-0 voorsprong de rust in ging.

De derde treffer van Juventus viel in de 61e minuut, toen Blaise Matuidi profiteerde van het gestuntel van de Madrileense doelman Navas. Matuidi schoot de bal van dichtbij binnen.

Het bleek vergeefse moeite toen Ronaldo vervolgens in de laatste minuut de penalty benutte. Het is de achtste keer op rij dat Real Madrid de halve finales van de Champions League heeft bereikt.

Bayern met 0-0 naar de halve finales

Ook Bayern München gaat naar de halve finales. Thuis tegen Sevilla had de club aan 0-0 genoeg - vorige week wonnen de Duitsers het eerste duel met 1-2.

De wedstrijd in München kwam langzaam op gang. Hoewel Bayern fel begon en gedurende de eerste helft duidelijk de betere partij was, kwam het niet tot een doelpunt. In zijn afgelopen vijftig thuiswedstrijden kwam het maar twee keer eerder voor dat Bayern niet scoorde in de eerste helft.

Ook na de rust was het spel traag. Hoewel Sevilla nog twee doelpunten moest maken om de halve finales te bereiken, werd het Spaanse elftal nooit echt gevaarlijk. Bayern wist dat het geen doelpunten meer nodig had en speelde ook weinig offensief. Tien minuten voor tijd begonnen de eerste Bayern-fans hun plek in de halve finales al te vieren.