President Azerbajdzjan lijkt verkiezingen ruim te winnen

De Azerbajdzjaanse president Ilham Alijev mag zich gaan opmaken voor een vierde termijn. Exitpolls wijzen uit dat hij de presidentsverkiezingen van woensdag ruimschoots gewonnen heeft, meldt persbureau Reuters.

Nu tweederde van de stemmen is geteld, heeft Alijev volgens de voorzitter van de kiescommissie zo’n 86 procent van de kiezers achter zich. De kiescommissie laat ook weten dat het opkomstcijfer 75 procent bedraagt en dat er geen meldingen zijn binnengekomen over stembusfraude.

Critici van Alijev en internationale waarnemers hebben daarentegen een stuk minder vertrouwen in het vrije verloop van de verkiezingen. Belangrijke oppositiepartijen boycotten de stembusgang omdat zij Alijev zien als een autocraat die politieke tegenstand de kop indrukt. De kandidaten die wel meededen, waren volgens de oppositie geen echte tegenstanders van Alijev.

App verklapte uitslag

Bij de vorige verkiezingen, in 2013, waren er ook grote twijfels over het verloop. Alijev won, met 85 procent van de stemmen. Op een app van de kiescommissie verscheen echter een dag vóór de verkiezingen al een bericht dat Alijev had gewonnen. Een fout, meende de maker van de app. Europese toezichthouders constateerden echter talloze onregelmatigheden, zoals intimidaties op stemlokalen.

Een journaliste die onthulde dat de president aan zelfverrijking doet, kreeg in 2015 7,5 jaar gevangenisstraf. Lees ook: Wie speurt naar de Alijevs, gaat in Azerbajdzjan cel in

Alijev wist zijn machtspositie de afgelopen jaren al meerdere malen te verstevigen. De president, die in 2003 zijn vader Hejdar opvolgde, kreeg het in 2009 via een referendum voor elkaar dat presidenten voortaan voor een onbeperkt aantal termijnen aan de macht mochten blijven.

In 2016 werd in een andere volksraadpleging Alijevs presidentstermijn verlengd van vijf naar zeven jaar. Het volk stemde toen ook in met het schrappen van de minimumleeftijd voor presidenten. Volgens critici zodat Alijevs jonge zoon zijn vader op termijn kan opvolgen. Mensenrechtenorganisaties waren bezorgd over de gang van zaken rond het referendum, waarbij 90 procent van de stemmers koos vóór Alijevs wetswijzigingen.