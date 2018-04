Oranjevrouwen veel te goed voor een achterafzender

Als de televisiewereld een sportpark was, dan was SBS9 een vergeten bijveld waar het gras maar eenmaal per maand wordt gemaaid, waar scheuren in de netten zitten en waar je zelf een pot verf en een kwast mee moet nemen om de lijnen te verven. (U hoeft zich niet te schamen als u pas sinds één zin weet dat SBS9 bestáát – u heeft dan wel een miljoen afleveringen van Echte verhalen: de buurtpolitie gemist).

In die verre uithoek van de zenderwereld zou dinsdag de interland Ierland-Nederland worden uitgezonden, aldus had John de Mols Talpa TV besloten. Want op Veronica (dat de afgelopen maanden mooie kijkcijfers haalde met de oranjevrouwen) ging de Champions League voor, en kennelijk waren de voetbalsters ook te min voor familiezender SBS6 en vrouwenzender Net5.

Heel erg tot de verbeelding sprak de ambiance niet in Dublin, waar werd gespeeld in een stadion waar 6000 toeschouwers in passen. Vanaf het veld keek je zo de heuvels in. Het gras wordt ook voor rugby en handboogschieten gebruikt; met een verkeerde kleur groen waren oude kalklijnen slordig weggewerkt. Je kon door de plassen het zand niet meer zien. Het was wel weer even wennen, zei sterspeler Lieke Martens: zo’n stadion waarin je elkaar tijdens de wedstrijd kunt verstaan.

De mannelijke sterpresentatoren van Talpa zaten in de studio Champions League te kijken, waardoor analiste Anouk Hoogendijk langs de lijn ditmaal gezelschap had van de jonge presentator Fresia Cousiño – wat bepaald geen verzwakking was: voor- en nabeschouwing verliepen vlot en scherp.

Uitgerekend de enige man in de verslaggeversequipe bleek een zwakke schakel. Na enkele minuten werd er van achteruit een hoge bal in de richting van spits Beerensteyn gespeeld. „Dat is natuurlijk niet iemand om door de lucht aan te spelen”, zei commentator John van Vliet wijs. Twee minuten later scoorde Beerensteyn. Met haar hoofd.

De Nederlandse vrouwen waren technisch en fysiek sterker dan de Ierse en nadat de scheidsrechter Nederland na twintig minuten een strafschop cadeau had gegeven (Van de Donk liet zich vallen met een theater dat je normaal alleen bij mannen ziet) was wel duidelijk wie er zou gaan winnen.

Kort daarop kopte Van de Sanden de bal in het Ierse doel. Het duurde zeker vijf minuten eer Van Vliet opmerkte dat het scorevenster boven in beeld nog 0-2 aangaf, wat voor hem aanleiding was om uit te leggen dat de Ierse televisie verantwoordelijk was voor de beelden. Wat een sukkels, hoorde je hem denken. Twee minuten later drong de afschuwelijke waarheid tot hem door: het doelpunt was afgekeurd. (Tip voor de volgende keer: kijk even of de scheidsrechter naar het midden wijst.)

Inmiddels staat Nederland ruim aan kop in zijn (haar!) kwalificatiepoule, het eerste tegendoelpunt moet nog gemaakt worden. Dat zijn geen cijfers voor het tweede televisieplan. En we weten van het mannenvoetbal hoe broos succes kan zijn: we moeten ervan genieten nu het kan. De oranjevrouwen zijn veel te goed voor een achterafzender.

Veronica werd gestraft: terwijl men het verrassingsloze duel tussen Manchester City en Liverpool uitzond, voltrok zich buiten beeld bij AS Roma-Barcelona een voetbalwonder. Dat begon met een penalty voor Roma. Die werd precies gegeven – je gaat het pas zien als je het doorhebt – toen Fresia Cousiño de uitzending vanuit Dublin had afgesloten. God wilde eerst even naar de vrouwen kijken.