Opgevoed: Mijn ex laat zorg kinderen aan stiefdochter over

De kwestie:

Moeder: „Mijn ex en ik wonen bij elkaar om de hoek. Ik ben hem op last van de rechter naar deze woonplaats gevolgd zodat hij kon gaan samenwonen met zijn nieuwe vrouw en haar kinderen. Onze zoons van 6 en 9 zijn iets vaker bij mij dan bij hem, dat is handig voor zijn werk.

„Op de dagen dat hij de zorg voor onze kinderen heeft, laat hij ze weleens van de naschoolse opvang ophalen door zijn stiefdochter van 12. Ze moeten dan met z’n drieën een drukke weg oversteken. Het meisje brengt ze vaak ook naar voetbal. Soms stopt ze ’s avonds een pizza voor de jongens in de oven, en vertrekt daarna zelf naar boven.

„Ik werk zelf net als mijn ex fulltime, maar zorg er wél voor dat ik op tijd bij de opvang ben. Ik vind het typisch iets voor hem: de kinderen zijn ondergeschikt aan zijn carrière.

„Mijn ex en ik hebben een lastige relatie. Zomaar iets bespreken levert ruzie op. Hij is snel op zijn teentjes getrapt. Dus voor ik dit bij hem aankaart: is het gerechtvaardigd dat ik me hier ongemakkelijk over voel?”

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

Maak het bespreekbaar

Tischa Neve is kinderpsycholoog en auteur van Pubers zijn leuk!

Tischa Neve: „De eerste stap in lastige situaties met een ex is onderzoeken wat erachter zit dat jou zo raakt. Is dit écht slecht voor de kinderen? Of komt het ongenoegen mogelijk voort uit jouw frustratie dat jij wél die inspanningen levert om op tijd te zijn?

„De tweede stap is: check de feiten. Misschien is de beleving van jouw kinderen niet hoe het feitelijk gaat. Je kunt tegen je ex zeggen: ‘Ik begrijp van de kinderen dat ze weleens worden gehaald door je stiefdochter. Hoe gaat dat dan, zijn ze dan lang alleen, of is dat de inkleuring van de kinderen?’ In werkelijkheid is dat misschien maar een kwartiertje.

U wilt dat uw kinderen gezond eten, maar soms valt het niet mee. Worstelt u met (op)voeden? Waarover twijfelt u? NRC is benieuwd naar uw ervaringen

„Stap drie: pas als het jou voor de kinderen echt niet goed lijkt, kun je zeggen dat de situatie voor jou, op basis van de feiten, niet goed voelt, en het vanuit het belang van de kinderen rustig bespreekbaar maken. Anders zul je het los moeten laten. Je kunt helaas niet meer alles regelen in het leven van je ex met jullie kinderen.”

Sta op goed overleg

Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk

Bas Levering: „Of moeder zich terecht zorgen maakt, hangt af van hoe het met de kinderen gaat. Hoe zitten de jongens in hun vel? Lijden ze onder de situatie?

„Een 12-jarige die met een kind van 6 én een kind van 9 een drukke weg over moet, een pizza in de oven schuift en ze alleen laat zitten. Het klinkt erg onaantrekkelijk. Incidenteel kan het wel, maar het moet zeker geen gewoonte worden.

„Bij een scheiding zijn de kinderen hoe dan ook de dupe. Als ouders bij elkaar in de buurt wonen, kan dat de schade beperken. Een juiste beslissing van de rechter.

„Het mag er bij de ander best anders aan toegaan, maar juist daarom moet je het doorlopend samen hebben over hoe je het aanpakt. Moeder moet echt staan op goed overleg met haar ex. Ik hoop dat ze de moed kan opbrengen haar ex rustig te blijven adresseren. Ouders die uit elkaar zijn gegaan hebben een extra verantwoordelijkheid om het overleg goed te houden.”