Onbehaarde Apen #4: Hoe je de toekomst kunt onthouden

Over het algemeen koesteren we onze herinneringen. Maar iedere keer dat we een gebeurtenis uit ons geheugen naar boven halen, verandert die een beetje. Kunnen we ze dan beter onaangeraakt in die archiefkast laten staan? De wetenschapsredactie duikt in de geschiedenis van het geheugenonderzoek, op zoek naar een antwoord.

In de nieuwe NRC-podcast Onbehaarde Apen bespreekt onze wetenschapsredactie onder leiding van Lucas Brouwers iedere woensdag kleine ontdekkingen, wilde theorieën, wereldschokkende inzichten en alles wat daar tussenin zit.

