Een kleinkind gaat verhuizen en ik bestel bij een ijzerhandel een klassiek nummerplaatje met huisnummer 99 erop voor naast de voordeur. Ik moet vooruit betalen en de levertijd is drie weken. Na vier weken: nog geen plaatje wegens drukte. Na acht weken: nog geen plaatje vanwege ziekte. Na twaalf weken: nog niets.

Ik vraag ze goed in het magazijn te zoeken. De winkeljuffrouw komt terug. Het is er nog steeds niet en dat terwijl er al maanden een bordje met 66 erop niet afgehaald wordt. Ik zeg dat ik ook tevreden ben met dat bordje. Stomverbaasd kijkt ze me na als ik blij met het bordje de winkel uitloop.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl