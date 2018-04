Nieuw onderzoek naar liquidatie leraar

Het Openbaar Ministerie (OM) doet opnieuw naar de liquidatie van de 52-jarige Groningse onderwijzer Gerard Meesters in 2002. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van Dagblad van het Noorden. In deze zaak werd de Brit Daniel S. al tot levenslang veroordeeld.

Meesters werd in 2002 voor zijn huis doodgeschoten. Schutter Daniel S. zou op zoek zijn geweest naar de zus van Meester in verband met een partij gestolen drugs. Meesters had al lange tijd geen contact meer met zijn zus.

Nieuwe aangifte

De nabestaanden van Meesters hebben onlangs een nieuwe aangifte ingediend waarna het OM opnieuw naar de zaak heeft gekeken. Nadat er nieuwe informatie naar boven kwam, besloot het OM de zaak te heropenen.

Het OM kan inhoudelijk niet op de zaak ingaan maar volgens Dagblad van het Noorden deden de nabestaanden aangifte tegen Robert D. die opdracht zou hebben gegeven voor de moord. Volgens de krant handelde S. in opdracht van Robert D. die een internationale drugsorganisatie leidde. S. heeft altijd ontkend Meesters te hebben doodgeschoten.