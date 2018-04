Meer dan honderd doden door giftige alcohol in Indonesië

In Indonesië zijn deze maand meer dan honderd doden gevallen door het drinken van illegaal gestookte alcohol, lokaal ook wel oplosan genoemd. Dat meldt persbureau AP woensdag op basis van een persconferentie van de nationale politie van Indonesië. Die waarschuwt toeristen om op te passen voor illegaal gestookte alcohol.

De politie gebruikte tijdens de persconferentie militaire taal. Zo willen zij de ‘tactiek van de verschroeide aarde’ inzetten om de makers en distributeurs van de alcohol op te pakken. Het grootste aantal doden zou volgens plaatsvervangend chef van de politie Muhammad Syafruddin zijn gevallen in West-Java en hoofdstad Jakarta. “Dit is een gestoord fenomeen”, aldus Syafruddin tegenover AP. “Als we dit zo door laten gaan, schaadt het onze natie.”

Insectenverdelger

Labonderzoek zou hebben aangetoond dat er giftige methanol in de zwarte markt-alcohol is gevonden. Methanol wordt gebruikt in schoonmaakmiddelen en alcoholische dranken bevatten ethanol. Volgens de politie wordt oplosan soms ook gemixt met hoestdrank, insectenverdelger en spiritus.

The Jakarta Post schrijft dat “Indonesiës dodelijke alcoholcrisis escaleert”. De productie en verkoop van gevaarlijke zelfgemaakte alcohol is al langer een probleem in Indonesië. Regelmatig vallen er doden, soms zijn ook toeristen het slachtoffer.

Door de strenge alcoholwetgeving in Indonesië is het illegaal stoken van alcohol de afgelopen jaren toegenomen. In 2015 voerde de regering van het overwegend islamitische land in dat alcohol alleen nog verkocht mag worden door grote supermarkten, hotels of restaurants. De kleinere strandtentjes, winkels of supermarkten mogen geen alcohol verkopen. Die wetgeving heeft de groei van giftige alcohol op de zwarte markt in de hand gewerkt, meldt onder andere het Centrum voor Indonesische Beleidsstudies (CIPS).

Er zijn ook streng islamitische partijen in Indonesië die de productie en verkoop van alcohol nog verder aan banden willen leggen.