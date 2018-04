Kabinet wil snel einde aan lange wachttijden ggz

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) wil dat er snel een einde komt aan de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hij is “zeer teleurgesteld” dat het de ggz-instellingen niet lukt om patiënten met psychische problemen sneller te helpen. Dat schrijft de staatssecretaris woendag in een brief aan de Tweede Kamer.

Blokhuis dreigt zorgverzekeraars met boetes wanneer zij niet meer doen om cliënten te helpen, zo laat hij weten in een interview aan De Volkskrant. Daarnaast roept de staatssecretaris patiënten op om over te stappen naar een andere behandelaar wanneer het te lang duurt voordat ze geholpen worden.

Vooral lange wachttijden voor behandeling autisme

Een jaar geleden beloofden ggz-instellingen en zorgverzekeraars om uiterlijk op 1 juli 2018 de wachttijden terug te brengen. Patiënten mogen niet langer dan vier weken wachten voordat ze hun eerste gesprek hebben en maximaal tien weken later moet de behandeling beginnen. Deze afspraken blijken te ambitieus, schrijft Blokhuis.

“Ik ben daarover zeer teleurgesteld. Vooral voor de mensen die soms vele maanden moeten wachten op hulp en zorg. Ik ga alle betrokken partijen stevig aanspreken op hun verantwoordelijkheid.”

Vooral de behandeling van autisme blijft ver achter bij de doelstelling. Het eerste gesprek vindt na dertien weken plaats en zeventien weken later begint pas de behandeling. Dat schreef de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een tussentijds rapport aan de staatssecretaris.

Ggz-aanbieders moeten sinds 2016 de wachttijden op hun eigen website melden en sinds januari 2018 de cijfers doorgeven aan de NZa. Blokhuis wil dat zorginstellingen patiënten beter voorlichten over de wachttijden.