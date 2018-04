Jaar cel voor lokale CDA-bestuurder om drugsproductie

Voormalig CDA-bestuurder Wim van der P. is woensdag veroordeeld tot een celstraf van een jaar voor medeplichtigheid bij de productie van harddrugs. Vorig jaar vond de politie het grootste drugslaboratorium dat ooit in Nederland werd aangetroffen in een loods bij zijn boerderij in het Brabantse Leende. Van der P. verhuurde de loods.

Volgens de rechter moest Van der P. zich ervan bewust zijn geweest “dat wat er in zijn loods gebeurde het daglicht niet kon verdragen”. Zo liet Van der P. toe dat er bewegingsmelders, bewakingscamera’s en een tussenwand werden geplaatst. Bovendien is het volgens de rechter het algemeen bekend dat “in schuren en loodsen in het agrarisch gebied met enige regelmaat productieplaatsen voor drugs worden ingericht”.

Risico’s

Volgens de rechter heeft Van der P. “geen rekening gehouden met de negatieve effecten voor anderen” bij het verwerven van extra inkomsten. De rechter noemt het “zeer kwalijk” dat de verdachte geen bezwaar had tegen het in gevaar brengen van “direct omwonenden, zijn gezin en andere gebruikers van het terrein zoals leden van een carnavalsvereniging”.

De rechter acht niet bewezen dat Van der P. wist dat het om een drugslaboratorium ging en dus werd hij vrijgesproken van het produceren en bezitten van de drugs. Van der P. heeft altijd gezegd dat hij niet wist dat er een drugslaboratorium in het pand zat. Hij was penningmeester van het CDA in Leende maar werd na de vondst van het laboratorium direct op non-actief gezet.

10 miljoen euro per dag

De politie trof het drugslab vorig jaar in februari aan in een loods bij de boerderij van Van der P. nadat de netbeheerder melding had gedaan van overmatig stroomgebruik. Het laboratorium was geschikt voor het grootschalig produceren van amfetamine en de MDMA. De politie vond in totaal 21.500 liter vloeibare chemicaliën en 1.000 kilo vaste chemicaliën. Er kon dagelijks een productie worden geleverd ter waarde van 10 miljoen euro.

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM), dat eerder vroeg om vijf jaar cel. Volgens het OM had Van der P. als verhuurder van de loods zorgplicht en had hij op de hoogte moeten zijn van het gebruik van het pand. Bovendien vond het OM het “ongeloofwaardig” dat hij niet op de hoogte was omdat het drugslab “professioneel opgezet en ingericht” was.