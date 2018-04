‘In onderwijs mag meer ambitie zijn’

Het nieuws in het kort: Het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs is zijn internationale toppositie kwijtgeraakt. Steeds minder leerlingen presteren bovengemiddeld. De resultaten in rekenen, lezen, wiskunde en natuurwetenschappen zijn de afgelopen twintig jaar geleidelijk teruggelopen.

7 procent van de leerlingen verliet de basisschool ‘laaggecijferd’ – zij beschikken eigenlijk over onvoldoende vaardigheden om zich te redden op de middelbare school. Een ander punt van zorg van de inspectie is de toenemende segregatie. Die is in Nederland hoog in vergelijking met andere landen.

Als je nu een foto zou maken van het onderwijs, zegt inspecteur-generaal van het onderwijs Monique Vogelzang, dan zie je dat Nederland het best goed doet. Gediplomeerden vinden snel een baan. Leerlingen ronden hun schoolloopbaan goed af. En internationaal gezien staan we in de subtop.

Maar maak je een film, zoals haar Inspectie van het Onderwijs jaarlijks probeert in De Staat van het Onderwijs, dan is het beeld minder rooskleurig. Geleidelijk is Nederland zijn internationale toppositie kwijtgeraakt. Prestaties in basis- en middelbaar onderwijs dalen. En voor het eerst in jaren neemt het aandeel 30- tot 35-jarigen met diploma niet toe.

„Als dit zo doorgaat, komt de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang”, waarschuwt Vogelzang. „En als we internationaal een rol willen blijven spelen, moeten we mensen goed opleiden.”

De vier belangrijkste conclusies.