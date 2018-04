IJshockey is hot in rouwend Las Vegas

De gokhoofdstad van de wereld droomt mee met het onwerkelijke succes van een stel bijeengeraapte ijshockeyers. Behalve de gokkantoren. Daarvoor is Vegas Golden Knights een dreigende nachtmerrie. Stel nou dat het team in juni de Stanley Cup, de beker die hoort bij de winst van het kampioenschap in de NHL, wint. Stel. Dan lijden ze grote verliezen.

Eigen schuld, zij zorgden voorafgaand aan dit seizoen zelf voor uitkeringen tot vijfhonderd keer de inleg, mochten de Golden Knights de titel winnen. Maar neem het ze kwalijk. Vegas Golden Knights was een nieuw team, een Frankenstein-creatie van spelers van andere teams. Nieuwe teams doen het zelden redelijk, laat staan goed.

Dat wist eigenaar Bill Foley ook. Toen de Golden Knights in 2016 werden goedgekeurd als toevoeging aan de hoogste Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie waren de ambities realistisch: het team moest gaan winnen, maar dat hoefde niet meteen. Play-offs binnen drie jaar, winnaars van de Stanley Cup binnen zes.

Verwachtingen overtroffen

Vervolgens begonnen de Golden Knights met het schrijven van hun eigen geschiedenis. 51 overwinningen, 109 punten. Slechts vier teams behaalden er meer. Winnaars in hun divisie. Het eerste jaar al play-offs en de Stanley Cup kan ook nog steeds.

„Ieders verwachtingen zijn meer dan overtroffen”, zei algemeen directeur George McPhee deze week in USA Today.

Nooit was een nieuw team zo succesvol als de Golden Knights. Niet in de NHL, niet in welk van de drie andere grote Amerikaanse topcompetities (NFL, MLB en NBA) dan ook, schreef statistiekwebsite FiveThirtyEight in januari. De Golden Knights staan eenzaam bovenaan, alle verwachtingen tartend.

Steun voor een rouwende stad

Een sprookjesseizoen. Ondanks of misschien wel dankzij de grote aanslag in de stad op 1 oktober vorig jaar. waarbij 58 mensen om het leven kwamen, plus de dader. De spectaculaire opening van het stadion werd geschrapt en vervangen door sombere eerbetuigingen. Het team werd gedurende het seizoen een steun voor een rouwende stad; inwoners sloten de Golden Knights snel in hun hart.

Eind vorige maand, voor de laatste thuiswedstrijd, stond de club wederom stil bij de aanslag. De namen van alle slachtoffers werden op het ijs geprojecteerd, een vlag met de namen, 58 sterren en ‘Vegas Strong’ werd in de spanten van het stadion gehangen. Ook werd bekend dat geen speler van de Knights ooit meer met nummer 58 zou spelen.

Vol stadion

Het stadion zit het hele seizoen vol, en dat is tegen de Los Angeles Kings in de eerste ronde van de play-offs niet anders. In de stad van het grenzeloze vermaak, midden in de woestijn, is het ijshockey binnen één seizoen een populaire toevoeging geworden.

De gokkantoren hebben inmiddels de kansen bijgesteld voor een titel voor de Golden Knights, maar er waren mensen die maanden terug wel een gok wilden wagen. Een eigenaar van een gokkantoor in Vegas zei deze week tegen de Los Angeles Times dat een titel voor de Knights „verwoestend” zou zijn. „Maar als ik voor mezelf spreek, kan ik niet tegen dit team juichen, als je ziet wat ze hebben betekend voor deze gemeenschap.”