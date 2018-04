Filmoverzicht: Israëls dans met zichzelf en tollende Escher-docu

De metaforen in ‘Foxtrot’ zijn misschien iets té duidelijk. Aan de andere kant: regisseur Samuel Maoz heeft iets te zeggen over de Israëlische samenleving en wil dat zijn boodschap overkomt. Daar is niks mis mee. Lees de recensie: Hoe Israël met zichzelf danst

In ‘A Quiet Place’ sluipt het gezin Abbott op kousenvoeten door een ontvolkte wereld. Een toproofdier dat jaagt via geluid zit hen continu op de hielen. Dat levert lange tijd een film op met verstikkende suspense. Lees de recensie: Elke dorre twijg beneemt je de adem

●●●●●

Finding Your Feet: Romkom

De Britse film ‘Finding Your Feet’ is een romantische komedie met zestigers in de hoofdrol. Hij volgt de regels van het genre, toch is hij niet zo voorspelbaar door de levendige karakterisering van zijn personages. Lees de recensie: Grandioze acteurs in romkom met zestigers