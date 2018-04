Europese Commissie onderzoekt sportuitzendrechten

Ambtenaren van de Europese Commissie (EC) hebben dinsdag invallen gedaan bij meerdere grote mediabedrijven, waaronder 21st Century Fox. De inspectie bezocht de kantoren in het kader van een onderzoek naar gesjoemel met sportuitzendrechten, heeft de commissie bevestigd.

21st Century Fox heeft laten weten “volledig mee te werken” met de autoriteiten, volgens persbureau Reuters.

Een woordvoerder heeft laten weten dat er meerdere “onaangekondigde inspecties” zijn uitgevoerd in verschillende EU-lidstaten. “Deze inspecties zijn een eerste stap in verder onderzoek naar vermoede concurrentiebeperkende praktijken.” De toezichthouder in Brussel zou bezorgd zijn over eventuele “schendingen van de antitrustregels die kartelvorming moeten tegengaan” door de bedrijven. Bij de bezoeken aan de bedrijven zijn naar verluidt documenten en computers in beslag genomen.

Miljarden voor uitzenden sportwedstrijden

Volgens de Commissie betekent dat niet dat de bedrijven schuldig zijn aan concurrentiebeperkende praktijken. Het gaat om bedrijven die betrokken zijn bij de aankoop en distributie van mediarechten van sportevenementen. Over welke sporten het gaat, is niet bekendgemaakt. In Europa worden miljarden betaald voor de uitzendrechten die worden uitgegeven door nationale en Europese overkoepelende voetbalbonden.

21st Century Fox, het bedrijf van miljardair Rupert Murdoch, heeft een dominante positie in de markt en bezit veel rechten voor sportwedstrijden. In Nederland mag het bedrijf de wedstrijden van de Eredivisie en de UEFA Europa League uitzenden.

Het Londense kantoor van 21st Century Fox werd ook bezocht, schrijft de Britse krant The Guardian. In Engeland is het bedrijf verwikkeld in een langlopende onderhandeling over overname van Sky. De overname werd vorig jaar zonder voorwaarden goedgekeurd door de Brusselse commissie, maar in Engeland hebben politici en de marktautoriteit hun twijfels. Zij vrezen dat Fox na doorgang van de deal te veel controle zou hebben op de Britse (nieuws)media en daarmee de publieke opinie zou beïnvloeden.