EU richt werkgroep sociale media op ter bescherming privacy

Europese privacywaakhonden gaan samen een strategie ontwikkelen voor de aanpak van sociale media die persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Dat heeft het samenwerkingsverband van Europese databeschermingsautoriteiten (WP29) woensdag bepaald in Brussel. Zij gaan dat doen in een nieuw op te richten social mediawerkgroep. Deze moet er onder meer voor zorgen dat “individuen worden beschermd tegen het onwettige gebruik van hun persoonlijke data”.

In WP29 zetelen nationale autoriteiten ter bescherming van persoonlijke data, zoals de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. De nieuwe social mediawerkgroep moet een toevoeging zijn op de onderzoeken die nationale autoriteiten uitvoeren.

‘Sorry zeggen is niet genoeg’

Volgens werkgroepvoorzitter Andrea Jelinek moeten sociale mediabedrijven meer verantwoordelijkheid nemen bij het beschermen van de privacy van hun gebruikers. “Sorry zeggen is niet goed genoeg”, schrijft ze in een persbericht. Hiermee verwijst ze naar Facebook-oprichter Mark Zuckerberg, die de afgelopen dagen herhaaldelijk het boetekleed aantrok. Jelinek benadrukt dat de werkgroep zich ook op andere sociale media zal richten.

“Wat we nu zien is hoogstwaarschijnlijk maar één uiting van een praktijk die veel breder wordt uitgevoerd, waarbij persoonlijke data van sociale media worden gebruikt voor economische en politieke doeleinden.”

NRC-correspondent Guus Valk woonde dinsdag de eerste hoorzitting van de Facebook-oprichter bij. Zuckerberg ontkomt in Senaat aan publieke boetedoening.

De nieuwe werkgroep is opgericht naar aanleiding van het schandaal rondom Facebook, dat ontstond nadat bekend werd dat het Britse bedrijf Cambridge Analytica persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers misbruikte. Oprichter Mark Zuckerberg getuigt woensdag voor de tweede keer in de Amerikaanse Senaat, waar hij zich moet verantwoorden over het aandeel van zijn bedrijf in het schandaal.