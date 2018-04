Donderslaghoofdpijn na eetwedstrijd veroorzaakt door extreem hete peper

Het eten van een Carolina Reaper, de heetste chilipeper op aarde, is een 34-jarige Amerikaan niet goed bekomen. Zijn artsen beschrijven in het medische blad BMJ Case Reports hoe hij bij de eerste hulp van het Bassett Medical Center in Cooperstown, New York, binnenkwam. Hij had toen al twee dagen last van zeer plotselinge hevige hoofdpijnaanvallen die enkele seconden duurden. De pijn was ondraaglijk; een hoge prijs voor het meedoen aan een eetwedstrijd met hete pepers.

Hij had welgeteld één Carolina Reaper verorberd. Deze pepervrucht heeft een ‘sterkte’ van 1.569.300 op de schaal van Scoville, minstens 1.500 keer zo scherp als een rode peper. Na het uithalen van zijn stunt voelde de man zich meteen niet goed. Hij moest kokhalzen, maar niet overgeven. Vervolgens begonnen de hoofdpijnen.

De artsen constateerden dat hij leed aan donderslaghoofdpijn; die kan ontstaan door ernstige hersenschade zoals een hersenbloeding. Op een CT-scan zagen de artsen dat er geen bloeding was in het hoofd van de man. Maar wel een flinke vernauwing van de slagaders in zijn hersenen. Wellicht veroorzaakten die verkrampte vaten de verlammende pijn in hoofd en nek. De klachten verdwenen kort daarna vanzelf. Op een scan na vijf weken was de diameter van de hersenvaten weer normaal.

De artsen waarschuwen in BMJ Case Reports dat hoge concentraties capsaïscine uit hete pepers de doorbloeding van vitale organen in gevaar kunnen brengen. Ze wijzen op een melding van artsen in Turkije dat een normaal gezonde 25-jarige jongen een hartaanval had gekregen na het slikken van cayennepeper-capsules. De peperpillen die bedoeld waren om af te slanken bezorgden hem een acute vernauwing van de kransslagaders rond het hart, die hem bijna fataal werd. De medische literatuur meldt nog een andere ernstige bijwerking: een 47-jarige Amerikaan die ook al aan een eetwedstrijd met hete pepers had meegedaan, liep een gescheurde slokdarm op. Dat gebeurde nadat hij een onbekend aantal bhut jolokia-perpers had gegeten (ruim een miljoen op de Scovilleschaal) en vervolgens zo hevig moest overgeven dat er een scheur van 2,5 centimeter in zijn slokdarm ontstond. Dankzij een spoedoperatie en drie weken verzorging in het ziekenhuis overleefde hij het.