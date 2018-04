‘De kampioen van de vergeten kinderen’, betrapt met kinderen

Op 23 oktober 1984 ziet de Canadees Peter Dalglish opeens het licht. Die dag komt de 27-jarige advocaat terug van zijn werk, en als altijd zet hij ’s avonds de televisie aan. Op het scherm verschijnen beelden van de hongersnood in Ethiopië.

„Toen wist ik dat ik iets moest doen met mijn leven, iets anders dan geld verdienen, racen in mijn Porsche en skiën in de weekenden”, vertelt Dalglish in 2015 aan leerlingen van de Durham Academy in de VS.

Het besluit zou zijn leven veranderen. Nadat hij twee vliegtuigen heeft volgepropt met voedsel en medicijnen, vertrekt hij naar Ethiopië met het doel kinderen van de hongersnood te redden. Het zou zijn missie blijven.

Afgelopen zaterdag werd Peter Dalglish gearresteerd in Nepal. Hij wordt verdacht van kindermisbruik, zo maakte kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes maandag bekend. Lokale medewerkers in het Aziatische bergland hadden drie maanden geleden klachten over hem binnengekregen, waarop besloten werd hem te schaduwen. Volgens de Nepalese krant My Republica is hij zaterdag betrapt met twee kinderen – van 12 en 14 jaar in zijn hotelkamer.

Dalglish is een bekend voorvechter van kinderrechten. Na zijn terugkeer uit Ethiopië hing de advocaat zijn toga aan de wilgen om vervolgens verschillende organisaties op te richten die arme kinderen moesten redden. Zo zette hij in 1986 in de Soedanese hoofdstad Khartoum een fietskoerierbedrijf voor kinderen op.

Het idee van straatkinderen die post en kranten rondbrachten was zo’n succes, dat hij een jaar later het agentschap Street Kids International besloot op te richten. Deze ngo, die drie jaar geleden samenging met het Britse Save the Children, gaf trainingen aan kinderen van over de hele wereld die in armoede opgroeiden.

Vanaf 2002 ging Dalglish namens de Verenigde Naties in Nepal aan de slag om kinderarbeid tegen te gaan, waarna hij als VN-gezant ook in Afghanistan werkte om onderwijsprojecten te begeleiden. In 2015 verschoof de aandacht weer naar het Afrikaanse continent: Dalglish nam dat jaar deel aan de ebola-missie van de Verenigde Naties in West-Afrika en bleef het jaar daarop als adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erbij betrokken.

Zelf omschreef Peter Dalglish zijn missies als volgt: „Ik werkte onder moeilijke omstandigheden met kinderen die in de marge van de maatschappij stonden, met kinderen die echt niets hadden.”

Gelauwerd met drie bijzondere eredoctoraten, verschillende prijzen, loftuitingen en een Canadese ridderorde, lijkt het doek opeens gevallen voor de man die ook wel de bijnaam had ‘de kampioen van de vergeten kinderen’.