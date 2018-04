De ‘grootste handelsmissie’ van Rutte ooit

De groep deelnemende bedrijven en instellingen aan de Nederlandse handelsdelegatie is deze keer zo groot dat ze nauwelijks samen op de foto passen. En dat terwijl ze in een enorme balzaal van het Ritz-Carlton in de Zuid-Chinese stad Guangzhou staan. „Het is de grootste handelsmissie die ik ooit heb geleid als premier”, zegt Mark Rutte. „Op het handelsdiner van vanavond verwachten we zo’n zeshonderd gasten. Het is echt enorm.”

In Guangzhou komt de hele groep voor het eerst bij elkaar: de deelnemende ministers en staatssecretaris leiden allemaal een eigen deel van de delegatie door Hongkong, Guangzhou, Shanghai, Xi’an en Beijing. Ze reizen met groepen bedrijven uit dezelfde branches, zoals land- en tuinbouw, logistiek en transport, gezondheid en life sciences, logistiek en e-commerce.

De stemming zit er goed in als premier Rutte als een ware spreekstalmeester verschillende delegatieleden naar voren haalt nadat er groepsfoto’s zijn gemaakt. „Waarom besloot je aan deze missie mee te doen?” vraagt Rutte aan een van de deelnemers „Ik verkoop intellectuele eigendomsrechten op planten”, zegt Marco van Herk van kwekerij Anthura uit Bleiswijk. „President Xi heeft gezegd dat de intellectuele eigendomsrechten beter beschermd moeten worden. Daar willen we op inspelen.”

Anthuriums en orchideeën

Goederenimport Nederland importeert voor zo’n 35 miljard uit China 250 deelnemers van 165 verschillende bedrijven reizen met de Nederlandse kabinetsdelegatie mee door China. 10 miljard euro was naar verwachting de waarde van goederen die Nederland vorig jaar naar China exporteerde (in 2013 was dat nog 7,7 miljard euro). 35 miljard euro is de waarde van de Nederlandse goederenimport uit China. Het is hiermee voor Nederland inmiddels het derde invoerland van goederen.

Van Herk zit met zijn bedrijf Anthura al twaalf jaar in China. Toch vindt hij meegaan op een handelsmissie nuttig. „De invloed van de Chinsese overheid op het bedrijfsleven is enorm, ook als het om privébedrijven gaat. „Een missie als deze opent deuren”, zegt Van Herk. „Als onze overheid de kwekersrechten in China aankaart, dan krijgt dat meteen meer gewicht.”

Dat extra gewicht kan hij goed gebruiken: de kwekersrechten van de anthuriums en orchideeën die hij in China kweekt, worden slecht gerespecteerd. „Als president Xi dan zegt dat de intellectuele eigendomsrechten beter gerespecteerd moeten worden, zoals vanmorgen hier in de krant stond, dan heb ik goede hoop dat dat ook echt gebeurt.”

Hij zegt dat niet zonder reden. „Toen de overheid opeens het geven van geschenken ging verbieden, had dat een grote invloed op het aantal planten dat we verkochten. Opeens durfde niemand meer een plant cadeau te doen.”

Spanningen

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vindt dat de missie precies op een gunstig moment komt. „Ik hoor dat de Chinese overheid nu mede onder invloed van het ruwe optreden van Trump echte stappen zet.” De spanningen tussen de VS en China zijn daarmee een geluk bij een ongeluk. De Boer gelooft niet dat er ook echt een handelsoorlog komt. „Ik hoop dat Xi na zijn woorden over openheid op het Forum van Bo’ao ook echt met daden komt.”

„En dan willen journalisten altijd weten voor hoeveel geld er aan contracten is afgesloten”, zegt hij lachend. „Maar je sleept natuurlijk niet zomaar in de paar dagen dat je hier bent allerlei contracten binnen. Daar gaat het ook niet om. In november komt er een grote exporttentoonstelling in Shanghai. Ik heb goede hoop dat we dan kunnen profiteren van het werk dat we nu doen.”