Commissaris van de Koning Gelderland stopt

Clemens Cornielje (VVD) stopt na ruim twaalf jaar als commissaris van de koning van Gelderland. Hij liet dit woensdag aan het begin van de maandelijkse vergadering van de Gelderse Provinciale Staten weten. Cornielje stopt per 1 februari 2019.

De langstzittende commissaris van de koning (benoemd in augustus 2005) is ernstig ziek. Bij zijn herbenoeming vorig jaar bleek dat hij voor de derde keer kanker had. Toch zetten de Staten zijn voordracht voor een nieuwe termijn door. Cornielje zegt zich na behandelingen beter te voelen, hoewel de prognose “erg slecht” is.

Zijn ziekte is evengoed niet de reden dat hij stopt, zo laat hij weten in zijn toelichting tegenover de Gelderse Statenleden:

“Hoewel ik het werk nog iedere dag met heel veel plezier doe, moet je vroeg of laat plaatsmaken voor een opvolger. Door mijn vertrek nu aan te kondigen, kunnen de Gelderse Statenleden, samen met de minister van Binnenlandse Zaken, op zoek naar een geschikte kandidaat die op 1 februari 2019 aan de slag kan.”

Cornielje werkte in het verleden onder meer als voorlichter en Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij heeft het partijbestuur laten weten open te staan voor een eventueel lidmaatschap van de Eerste Kamer.