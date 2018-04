Collectie van Hans Sonnenberg levert 205.000 euro op bij veiling

De zestien beste stukken tribale kunst van de vorig jaar overleden Rotterdamse galeriehouder Hans Sonnenberg hebben dinsdagmiddag bij Christie’s in Parijs 205.000 euro opgeleverd. De opbrengst is bestemd voor het aankoopfonds van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Bij het Haagse Venduehuis werden eind maart eerder al de privé-bezittingen en de kunstwerken van Sonnenberg geveild ten bate van Boijmans. De opbrengst van die veiling was 859.000 euro op. De overleden galeriehouder heeft dus in totaal ruim een miljoen euro aan Boijmans nagelaten. Bij leven deed de oprichter van galerie Delta het museum ook al voor tientallen miljoenen aan kunst cadeau, onder meer schilderijen van Jean-Michel Basquiat en DAvid Hockney.