CBR verlaagt diploma-eis examinatoren rijlessen

De wachttijden om rijexamen te kunnen doen lopen zo sterk op dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft besloten de diploma-eis voor examinatoren te verlagen. Niet langer is een diploma op mbo-niveau 4 noodzakelijk. Ook mensen met een opleiding op niveau 3 mogen solliciteren op de interne opleiding als examinator. Dat meldt hetCBR.

Het CBR probeert verder “fitte” gepensioneerden terug te halen en laat ook examinatoren op zaterdag en in de avonduren werken. Het examenbureau geeft aan “geen concessies te doen aan de hoge eisen aan examinatoren”.

Extra betalen om eerder examen te kunnen doen

Volgens het CBR is er sprake van een topdrukte. De maximale wachttijd van zeven weken wordt bij de helft van de examenplaatsen overschreden. Er zijn honderdtwintig extra examinatoren aangenomen en het CBR wil het komende anderhalf jaar nogmaals dezelfde hoeveelheid aan examinatoren werven.

Eerder deze maand kwam al naar buiten dat examenkandidaten soms honderden euro’s extra betalen om te voorkomen dat ze maanden moeten wachten voordat zij kunnen afrijden. Het CBR verwacht dat er dit jaar 34.000 meer rijexamens worden afgenomen in vergelijking met 2017.

Volgens het CBR komt de drukte door de sterke groei van de economie. In de transportsector en in de logistiek zijn veel chauffeurs nodig. Daarnaast wordt het “steeds gewoner” dat 17-jarigen hun rijbewijs halen, aldus het examenbureau. Sinds 2011 mogen jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen en onder begeleiding rijden totdat ze volwassen zijn. Al ruim 240.000 jongeren hebben van deze regeling gebruik gemaakt. In het afgelopen jaar slaagden ruim 33.000 17-jarigen bij de eerste keer voor het rijexamen; ze haalden daarmee een beter resultaat dan 18-jarigen.