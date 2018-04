Canadese hovenier aangeklaagd voor zevende moord

De Canadese vermeende seriemoordenaar Bruce McArthur heeft vermoedelijk nog meer mensen omgebracht dan aanvankelijk werd gedacht. McArthur werd eerder van zes moorden verdacht, woensdag kwam daar een zevende aanklacht bij. Ook worden er naar aanleiding van het onderzoek naar McArthur vijftien oude moordzaken heropend, meldde de politie van Toronto woensdag. Het gaat om moorden die gepleegd zijn tussen 1975 en 1997.

Het zevende slachtoffer is Abdulbasir Faizi, die kort nadat hij in 2010 verdween om het leven kwam. De familie van Faizi dacht dat hij zijn vrouw en kinderen had verlaten. Een familielid van de vermoorde man zei woensdag tegen persbureau AP “opgelucht” te zijn om te weten dat hij zijn gezin niet zomaar had achtergelaten.

In Toronto is al maanden een zoektocht gaande naar mogelijke slachtoffers van McArthur. Canada in de ban van seriemoordenaar met groene vingers.

Lichaamsdelen in plantenbakken

McArthur werd in januari dit jaar opgepakt op verdenking van twee moorden. Sinds hij in de cel zit heeft de politie van Toronto stoffelijke resten van ten minste zeven personen gevonden. Deze waren in stukken gesneden en verspreid over plantenbakken in tuinen waar McArthur als hovenier werkte. Zes van de gevonden lichamen zijn inmiddels geïdentificeerd.

De politie heeft woensdag voor de tweede keer een foto verspreid van een man die vermoedelijk ook vermoord is door de hovenier. Door hem te identificeren hoopt de politie hem te kunnen linken aan de overige stoffelijke overschotten die gevonden zijn.

McArthur zou zijn vermoedelijke slachtoffers hebben ontmoet via homodatingapps en in het LGBT-nachtleven in Toronto. Een aantal van de mannen zou hun homoseksuele geaardheid voor hun familie hebben verzwegen. Zo ook Faizi, zijn familie kwam pas na zijn vermissing achter zijn seksuele voorkeuren.