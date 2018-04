Brussel: voedsel moet overal in EU dezelfde kwaliteit hebben

Voedselfabrikanten mogen op de Oost-Europese markt niet langer stiekem inferieure versies van hun producten aanbieden. De Europese Commissie heeft woensdag besloten dat voedingsmiddelen met dezelfde verpakking ook dezelfde ingrediënten moeten bevatten. Het verschil in samenstelling tussen op het oog identieke producten in Oost- en West-Europese supermarkten leidt al langer tot veel boosheid in Oostelijke EU-lidstaten.

Door een richtlijn voor eerlijke behandeling van consumenten aan te scherpen, wil Brussel landen een manier geven om de afzet van B-producten in hun supermarkten tegen te gaan. Die aangescherpte richtlijn moet EU-lidstaten munitie geven om fabrikanten aan te pakken die een product verkopen dat op het oog hetzelfde is als in andere landen, maar eigenlijk andere ingrediënten bevat. Voedsel mag alleen een andere samenstelling hebben als de verpakking ook wordt aangepast.

Vissticks

Beschuldigingen over inferieure voedingsmiddelen gaan bijvoorbeeld over Iglo-vissticks die in Slowakijke en Hongarije 58 procent vis bevatten en in Oostenrijk 65 procent. Waspoeder zou in Oost-Europa van mindere kwaliteit zijn. En de hazelnootpasta van Nutella zou in het Westen romiger smaken dan in het Oosten. In sommige gevallen zijn de Oost-Europese producten goedkoper, maar dat is niet altijd zo.

De fabrikanten verdedigden zich door te zeggen dat zij slechts rekening hielden met de plaatselijke smaakvoorkeuren. Maar een aantal Oost-Europese landen nam daar geen genoegen mee. De Hongaarse regering sprak vorig jaar van “het grootste schandaal in het recente verleden”, de Bulgaarse premier hield het op “voedselapartheid”.

EU-president Jean-Claude Juncker koos in september partij voor de Oost-Europeanen. Hij nam toen al een voorschot op strengere regels. “Ik kan niet toestaan dat aan mensen in sommige delen van Europa voedsel van lagere kwaliteit wordt verkocht, terwijl de verpakking er identiek uitziet. We moeten nationale autoriteiten meer macht geven om waar nodig op te treden tegen illegale praktijken.”