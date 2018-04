Berichten uit de ‘oude wereld’ van Hollande

Nog geen jaar nadat zijn presidentschap roemloos ten einde kwam, zijn woensdag in Frankrijk de memoires van François Hollande verschenen. En daarin is hij niet mild. Niet voor partijgenoten die zijn presidentschap verziekten, niet voor opvolger Emmanuel Macron die hem verraden zou hebben en zelfs niet voor zichzelf: hij had na de aanslagen in 2015 niet moeten voorstellen om de nationaliteit van terroristen in te trekken, schrijft hij. Hij had de „emotionele impact” daarvan „onderschat”.

In Leçons du pouvoir (Lessen van de macht), probeert Hollande te ontwaren waar het misliep. Vooral de zogenoemde ‘frondeurs’, de rebellen in de Parti Socialiste, krijgen ervan langs. Zij „ondergraven ons politieke krediet en ze sporen een deel van links aan (…) om te breken met Europa”, schrijf hij volgens de voorpublicaties. De opstandelingen ageerden tegen zijn arbeidsmarkthervormingen en kregen voorman Benoît Hamon als PS-kandidaat verkozen. „Het is niet mijn beleid dat afgekeurd is, maar dat van hun”, zegt Hollande in L’Obs. Met een meer centrumlinkse koers had Macron volgens hem geen ruimte gehad.

Die Macron zou tot het laatst hebben volgehouden dat hij geen plannen had zich te kandideren. „Altijd die manier om tegen beter weten in te ontkennen”, schrijft Hollande. Voor zijn ex-vriendin Valérie Trierweiler, die een vernietigende bestseller schreef over hun relatiebreuk, heeft hij meer begrip. Maar haar woorden „hebben me pijn gedaan’, schrijft hij. „En dat was zonder twijfel haar bedoeling.”

Hoewel hij geen formele rol meer heeft, zegt Hollande „altijd politiek te blijven bedrijven”. Daar begon hij dinsdagavond al mee, toen hij in het tv-journaal van de Franse publieke omroep Macrons belastingverlaging voor de allerrijkste Fransen afkeurde. Hollande blijft in „het progressieve kamp”, schrijft hij. „Dat is de oude wereld genoemd. Het is de mijne. En die heeft toekomst.”