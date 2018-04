21 doden bij uitbraakpoging in Braziliaanse gevangenis

In een gevangenis in Brazilië zijn in de nacht van dinsdag op woensdag zeker 21 doden gevallen bij een uitbraakpoging, onder wie een bewaker. Er ontstond een vuurgevecht met de politie bij de Santa Izabel-gevangenis, melden de lokale autoriteiten van de noordelijke deelstaat Pará aan internationale persbureaus.

De uitbraakpoging werd geleid door een groep zwaar gewapende mannen die van buitenaf kwamen. De politie vermoedt dat ook een aantal gevangenen wapens had.

De groep aanvallers probeerde de buitenmuur van het complex op te blazen. Daarop reageerde de politie door met scherp te schieten. De lokale krant Diario do Para schrijft dat de aanvallers gevangenisbewakers gijzelden. Het vuurgevecht dat ontstond zou twee uur hebben geduurd.

Tijdens het vuurgevecht kwam één bewaker kwam om het leven, er raakten vijf gevangenismedewerkers gewond. Een van de bewakers ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. De andere dodelijke slachtoffers zijn gevangenen en handlangers.

Veel gevangenisrellen

Speciale eenheden van de politie staan de gevangenisbewaking nu bij. Volgens de autoriteiten van Pará moet de populatie van de Santa Izabel-gevangenis nog worden geteld om vast te stellen of er criminelen zijn ontsnapt.

In Brazilië komt geweld in gevangenissen vaker voor. In het land zitten ruim 720.000 mensen vast, vaak in slechte omstandigheden. In de overbevolkte gevangenissen worden de bendeoorlogen vaak voortgezet. Bij aanhoudende rellen en gevechten in de Noord-Braziliaanse deelstaten Amazonsas en Rio Grande do Norte kwamen begin dit jaar tientallen gevangenen om het leven.