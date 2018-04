Zeven Birmese militairen veroordeeld voor massamoord Rohingya

Zeven Birmese militairen zijn veroordeeld tot tien jaar celstraf met zware arbeid voor hun deelname aan de massamoord op tien Rohingya in september vorig jaar. Dat heeft het Birmese leger dinsdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. In totaal zijn sinds augustus bijna 700.000 Rohingya Birma ontvlucht.

De veroordeelde militairen zijn ook permanent ontslagen uit het leger. Het is de eerste keer dat er mensen in Birma veroordeeld zijn voor de moord op de Rohingya. Tot nu toe ontkende de Birmese regering steeds dat er sprake is van moord en etnische zuivering tegen de bevolkingsgroep.

Moslimminderheid

De Rohingya zijn een islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische Birma. De bevolkingsgroep is al decennia het slachtoffer van discriminatie, vervolging en geweld. Sinds eind vorig jaar is de repressie echter dusdanig opgevoerd dat onder meer de Verenigde Naties en Verenigde Staten van etnische zuivering spreken. De Rohingya wonen hoofdzakelijk in de regio Rakhine.

In augustus 2017 viel een groep mannelijke Rohingya een groep Birmese militairen aan, waarbij twaalf soldaten werden gedood. In reactie hierop volgde een massale tegenaanval op Rohingya-burgers, waarbij volgens een schatting van Artsen zonder Grenzen tussen augustus en september zeker 6.700 doden vielen. Ook maakte het Birmese leger zich schuldig aan brandstichting, verkrachting en plundering.

Veel informatie over de massamoord ontbreekt omdat het Birmese bewind nauwelijks journalisten toelaat tot Rakhine. Twee Reuters-verslaggevers die onderzoek deden naar de moord op de tien vermoorde Rohingya werden in december opgepakt. Zij zitten nog steeds vast op verdenking van het schenden van de Birmese Staatsgeheimenwet.