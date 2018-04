Twee regeringskritische media stoppen ermee in Hongarije

Een paar dagen na de verkiezingsoverwinning van de Hongaarse premier Viktor Orbán sluiten radiostation Lánchíd (Kettingbrug) en Magyar Nemzet (Hongaarse Natie), de grootste conservatieve regeringskritische krant. De krant verschijnt woensdag voor het laatst wegens financiële problemen, kondigde haar uitgever aan. Het radiostation staakt om middernacht de uitzending.

Krant en radiostation zijn beide eigendom van Lajos Simicska, voormalig boezemvriend van Orbán en voormalig financieel directeur van diens Fidesz-partij. Simicska keerde zich de afgelopen jaren tegen Orbán en steunde via zijn reclame- en media-imperium de oppositie, inclusief het extreem-rechtse Jobbik.

Pluralisme verder beperkt

De sluiting dreigt het pluralisme van de Hongaarse media verder te beperken. De publieke omroep vertolkt het Fidesz-geluid, diverse commerciële tv-kanalen en bijna alle lokale kranten zijn in handen van regeringsgezinde zakenlui.

In oktober 2016 sloot de grootste linkse oppositiekrant, Népszabadság (Volksvrijheid) de deuren op even abrupte wijze als de Nemzet. De uitgever van die krant werd vervolgens opgekocht door een mediabedrijf waarin de burgemeester van Orbáns thuisdorp Felcsút, een Fidesz-politicus, grootaandeelhouder is.