Tuchtklacht tegen minister Grapperhaus ongegrond verklaard

De Raad van Discipline heeft de klacht die een ex-werknemer van belastingadviesbureau KPMG Meijburg tegen minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) had ingediend ongegrond verklaard. Volgens de tuchtrechter heeft de minister, ten tijde van de klacht in functie als advocaat, zich aan de gedragsregels gehouden.

Fiscalist Karim Aachboun beschuldigde Grapperhaus er in 2016 van gedragsregels voor advocaten te hebben geschonden. De minister werkte destijds als advocaat voor belastingadviesbureau KPMG Meijburg, waarmee Aachboun in conflict was. De aanklager meent onder meer dat Grapperhaus opzettelijk vertrouwelijke informatie doorspeelde naar zijn voormalige advocaat.

Grapperhaus ontkent alle aantijgingen. Volgens diens advocaat, Willem van Baren, was er inderdaad een e-mail beland in de inbox van een voormalige advocaat van Aachboun, maar dit zou niet opzettelijk zijn geweest. Volgens Van Baren gebeurde dit per ongeluk omdat de fiscalist meerdere keren van raadsman wisselde. Van misleiding zou geen sprake zijn.

Eerder vroeg Aachboun om uitstel van de zaak, totdat Grapperhaus stopt als minister van Justitie. Hij dacht dat de rechter niet objectief zou kunnen oordelen. De Raad ging daar niet in mee.

Conflict KPMG Meijburg

Het conflict tussen KPMG Meijburg en Aachboun, waar de aanklacht tegen Grapperhaus uit voortkomt, werd vorig jaar breed uitgemeten in de media. Aachboun werd in het openbaar toegejuicht door Ad Aerts, de man die hem aannam bij KPMG Meijburg, vanwege zijn prestaties binnen het bedrijf. Bestuurslid Wiebe Cnossen reageerde woedend op deze lofzang, hij was juist ontevreden over het werk van de jonge fiscalist.

Na de boze reactie van Cnossen eiste Aerts dat het bestuur een signaal af zou geven dat agressie op de werkvloer ontoelaatbaar is. Cnossen ontkende agressief te zijn geweest en het bestuur schaarde zich achter hem. Hierop volgde het ontslag van Aerts en kort daarna moest ook Aachboun vertrekken. De fiscalist vocht zijn ontslag aan, in een ontslagzaak waarin Grapperhaus, destijds topadvocaat bij Allen & Overy, raadsman was van KPMG Meijburg.