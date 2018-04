Dertig procent van jonge kinderen heeft last van slijtage van het gebit

Tandartsen zien de laatste jaren bij kinderen en jonge mensen steeds meer ernstige vormen van gebitsslijtage. In een overzichtsartikel in het aprilnummer van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde blijkt uit diverse onderzoeksgegevens dat bij zo’n dertig procent van de jonge kinderen en adolescenten last heeft van gebitsslijtage. Dat is ook het geval bij vijftien procent van de zeventigjarigen.

Tandartsen definiëren gebitsslijtage als het verlies van harde delen van tanden, zoals het tandglazuur. Door de slijtage worden tanden en kiezen steeds korter. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor het hele gebit. Er kunnen pijn en gevoeligheden in het gebit ontstaan. Sommige mensen krijgen moeilijkheden met kauwen, verminderde esthetiek en het afbrokkelen van tanden en kiezen op oudere leeftijd eveneens.

De oorzaak van de slijtage kan chemisch zijn, bijvoorbeeld door de inwerking van zuren, of mechanisch zoals bij tandenknarsen.

Eetproblemen

Twee Nijmeegse tandartsen Bas Loomans en Niek Opdam van het Radboudumc hebben in 2016 een consensusbijeenkomst georganiseerd waarbij één van de doelen was hoe mensen met deze, vaak complexe, gebitsaandoening het best zouden kunnen worden geholpen. Een Europese groep van 16 tandartsonderzoekers kwam tot de conclusie dat een tandherstellende behandeling zo lang mogelijk zou moeten worden uitgesteld, ten minste tot de oorzaak van de slijtage is verholpen.

Bij mensen met maag - en eetproblemen die veel overgeven, of (veelal jonge) mensen die met regelmaat frisdranken drinken, ontstaat in de mond een zuur milieu waarin tandglazuur oplost. Deze mensen hebben weinig baat bij een herstellende behandeling. Bij patiënten die regelmatig tandenknarsen, bruxisme genaamd, speelt hetzelfde probleem.

Voor tandartsen is het vaak niet makkelijk om deze mensen adequaat te behandelen. Zo lang de oorzaak van de slijtage niet is weggenomen, zou alleen de ernstigste schade hersteld moeten worden, bij voorkeur met minimale herstellende vultechnieken, concluderen de onderzoekers.