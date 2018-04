Takeaway maakt jacht op Europese markt

Het aantal bestellingen bij Takeway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, is in het eerste kwartaal van 2018 flink gestegen. In de maanden januari, februari en maart werden 20,6 miljoen bestellingen geplaatst. Dat is een stijging van 31 procent, blijkt uit cijfers die het bedrijf dinsdag heeft gepubliceerd.

In Nederland werden 23 procent meer bestellingen geplaatst in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Duitsland lag het aantal bestellingen bij de aangesloten restaurants 32 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2017. Het Duitse label van Takeway.com, Lieferando, is de populairste maaltijdbezorger van het land. Takeaway laat alle andere bedrijven op die markt achter zich.

Takeaway.com trekt zich terug van markten waar het niet de grootste kan worden. In Duitsland leek het bedrijf vorig jaar nog concurrentie te hebben , maar dat lijkt verleden tijd.

Nieuwe markten binnen Europa

Takeaway is ook actief in onder meer België, Oostenrijk, Polen, Bulgarije en Roemenië. In Bulgarije en Roemenië nam Takeaway twee branchegenoten over.

Overigens is niet overal sprake geweest van groei. In Frankrijk kreeg het bedrijf geen voet aan de grond. Oprichter en internetondernemer Jitse Groen besloot daarom Takeaway.com in februari van dit jaar terug te trekken van de Franse markt.

Nog niet winstgevend

Op het Europese vasteland is Takeaway.com nu wel de grootste maaltijdbezorger, met 1.100 werknemers. Over heel 2017 verwerkte het bedrijf meer dan 68 miljoen bestellingen voor 11,5 miljoen klanten. Het haalde een omzet van 166 miljoen euro. Het bedrijf achter de bestelsites werd in 2000 opgericht en ging in september 2016 naar de beurs. Ook na de beursgang stond het bedrijf nog in het rood. Vorig jaar leed het een verlies van zo’n 42 miljoen euro.