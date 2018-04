Straatracende piloot niet meer werkzaam bij Transavia

Casper van W., die vorig jaar is veroordeeld voor betrokkenheid bij een dodelijke straatrace in Loosdrecht, is niet meer werkzaam bij Transavia. Dit bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving van NH Nieuws. Zij wil niet toelichten op wiens initiatief het dienstverband is beëindigd.

Eerder dit jaar bepaalde de rechtbank van Amsterdam dat Transavia de piloot niet mag ontslaan, nadat hij naar de rechter stapte om ontslag te voorkomen. Volgens de voorlichter is er nu dan ook geen sprake van een ontslag.

“We zijn samen overeengekomen dat het dienstverband eindigt”, zegt zij. Omdat “de beëindiging een zaak is tussen werknemer en werkgever” wil ze niet toelichten hoe het vertrek van W. zich verhoudt tot de uitspraak van de rechter. “Je mag als werkgever en werknemer op een gegeven moment met elkaar bepalen dat een dienstverband eindigt.”

Voorbeeldfunctie als piloot

Na de uitspraak van de rechter maakte Transavia al snel bekend in hoger beroep te gaan. Volgens de maatschappij was “zijn gedrag onverenigbaar met zijn voorbeeldfunctie als piloot”. Dit hoger beroep is nu van de baan.

In 2016 reed Wouter van W., de vader van de ex-Transaviapiloot, onder invloed van alcohol een 19-jarige vrouw dood tijdens een straatrace in Loosdrecht. Hij werd veroordeeld tot vier jaar cel. Casper van W. reed achter zijn vader aan en kreeg een werkstraf van 100 uur voor het veroorzaken van gevaar op de weg. De mannen hebben toegegeven dat ze te hard reden, maar ontkennen dat er sprake was van een straatrace. De rechtbank achtte dit wel bewezen.