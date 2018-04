Stakingen kosten Air France-KLM 170 miljoen euro

De stakingen bij vliegtuigmaatschappij Air France-KLM kosten het bedrijf vermoedelijk rond de 170 miljoen euro, blijkt uit maandcijfers van de Frans-Nederlandse onderneming. De schade komt voort uit zeven stakingsdagen tussen 22 februari en 11 april. In de laatste twee weken van april zijn er nog meer werkonderbrekingen aangekondigd. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 6 procent voor alle medewerkers.

Elf Franse vakbonden vinden dat medewerkers te weinig profiteren van de verbeterde resultaten van de maatschappij. Om dit af te dwingen, stijgt een kwart van de vliegtuigen op de stakingsdagen niet op. Air France vindt de looneis onverantwoord en besteedt het geld liever aan de bouw van nieuwe vliegtuigen.

Ondanks de stakingen heeft het concern de afgelopen maand 5 procent meer passagiers vervoerd dan in maart 2017. In totaal stapten er in de afgelopen maand 8 miljoen mensen in een vliegtuig van Air France, KLM of een van de dochterbedrijven. Zelfs de vliegtuigen van Air France vervoerden 1 procent meer passagiers, ondanks de uitgevallen vluchten. De meeste groei zit bij KLM (9 procent meer passagiers dan een jaar eerder) en Transavia (een groei van 14 procent).