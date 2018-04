Soedan laat politieke gevangen vrij

De van genocide verdachte Soedanese president Omar el Bashir heeft dinsdag per direct de vrijlating van alle politieke gevangen in zijn land bevolen. Staatsmedium SUNA meldt dat Bashir tot de actie besloot om “de nationale harmonie en de vrede die voortkomt uit de nationale dialoog” te versterken.

Hoeveel gevangenen vrijkomen, is niet bekendgemaakt. Reuters meldt dat volgens critici van de Soedanese regering zo’n vijftig mensen gevangenzitten op politieke gronden. Sinds de laatste verkiezingen drie jaar geleden - toen Bashir won - is hij in dialoog met oppositiepartijen en rebellengroeperingen om langlopende conflicten op te lossen.

Boycot

Veel partijen boycotten deze gesprekken. Ze eisen dat Bashir zijn repressieve veiligheidsbeleid staakt, de strengen perswetten wijzigt en politieke gevangen vrijlaat. Dat laatste lijkt nu te gebeuren. Het land is officieel een democratie, maar Bashir regeert er al sinds 1989. Toen kwam hij aan de macht na een militaire coup. Hij heeft gezegd zich niet te kandideren bij de presidentsverkiezingen in 2020. Het International Strafhof (ICC) in Den Haag verdenkt Bashir van genocide in de binnenlandse regio Darfur.

In 2011 scheidde Zuid-Soedan zich af van het gearabiseerde noorden. Sindsdien woeden in Zuid-Soedan burgeroorlogen tussen tribale fracties. Honderdduizenden mensen zijn in die conflicten gedood, vier miljoen mensen sloegen op de vlucht.

In Soedan wonen rond de veertig miljoen mensen.

Correctie (10-4-2018): In een eerdere versie van dit bericht werd gesproken van buurland Darfur. Dat moest binnenlandse regio zijn. Hierboven is dat aangepast.