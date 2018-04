SGP’er Elbert Dijkgraaf stopt als Kamerlid

SGP’er Elbert Dijkgraaf stapt op als Kamerlid. Dijkgraaf, een van de drie fractieleden van de partij in de Kamer, had zijn functie al sinds januari neergelegd vanwege oververmoeidheid. Voorzitter van de Nunspeetse SGP-fractie Chris Stoffer neemt zijn plaats in vanaf woensdag.

Kamervoorzitter Khadija Arib las dinsdagmiddag in de plenaire zaal Dijkgraafs afscheidsbrief voor. De SGP’er was graag nog paar jaar doorgegaan, maar moet “door omstandigheden” afscheid nemen, zo staat in de brief die inmiddels online staat.

Spanning op huwelijk

Dijkgraaf schrijft dat er sinds enkele jaren “spanning” op zijn huwelijk staat en dat dit ook de reden was dat hij een paar maanden zijn werk tijdelijk moest neerleggen. “De balans tussen werk en privé klopt niet meer”, aldus Dijkgraaf. Hij wil meer tijd voor zijn vrouw en kinderen om zijn huwelijk te redden.

De 48-jarige Dijkgraaf zat sinds 2010 in de Kamer voor de christelijke partij. Naast zijn politieke werk is hij economiehoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij zegt geen beroep te doen op de wachtgeldregeling.

Reactie Van der Staaij

Fractievoorzitter Kees van der Staaij noemt het vertrek van Dijkgraaf in een schriftelijke reactie “een verdrietige dag voor het fractieteam van de SGP”. Hij zegt “alle begrip” te hebben voor “de heel persoonlijke afweging die hij heeft gemaakt”.

Van der Staaij: “Wij bidden Elbert Gods zegen toe in alles.”