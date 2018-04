Senaat spaart Zuckerberg nog

Op het moment dat Mark Zuckerberg dinsdagmiddag lokale tijd de Amerikaanse Senaat binnenloopt, is vooral het geklik van elkaar verdringende fotografen te horen. Zichtbaar nerveus, ietwat bleek en – hoogst ongebruikelijk – in driedelig pak, nam de Facebook-baas zitting achter een donkerbruin bureau.

Tegenover hem: meer dan veertig Senatoren die hem de komende uren uithoren over hoe het kon dat het Britse bedrijf Cambridge Analytica data van tientallen miljoenen gebruikers misbruikte voor politieke campagnes. Voor de 33-jarige Zuckerberg is het de eerste van twee dagen aan zittingen in het Capitool in Washington.

In zijn openingstoespraak sloeg Zuckerberg de verzoenende toon aan die hij de laatste weken tentoonspreidde in een uitgebreid mediaoffensief. „Facebook is sinds zijn oprichting een idealistisch en optimistisch bedrijf”, begon Zuckerberg. Gebruikers kunnen via het sociale netwerk in contact blijven met mensen van wie ze houden. Hij noemde de #MeToo-beweging, die deels op Facebook ontstond.

Maar, sprak Zuckerberg, Facebook faalde. Hij, als directeur, faalde. Hij kondigde een actievere rol aan van Facebook om dit soort zaken te voorkomen. Het bedrijf onderzoekt hoe appbouwers in het verleden gebruikmaakten van persoonlijke gebruikersinformatie. Ook heeft het maatregelen genomen om dit in de toekomst te vermijden.

Hoewel Cambridge Analytica de aanleiding was, gingen de verhoren verder dan het privacyschandaal alleen. De Amerikaanse senatoren ondervroegen Zuckerberg over de verspreiding van nepnieuws op het sociale medium en de invloed die Rusland middels het netwerk op de Amerikaanse verkiezingen kon uitoefenen. Zuckerberg onthulde dat Facebook samenwerkt met Robert Mueller, de speciale aanklager die Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen onderzoekt. Zelf heeft Zuckerberg niet met hem gesproken, medewerkers wel.

Naarmate de zitting vorderde, werd Zuckerberg losser, maakte hij soms voorzichtig grapjes. Waarnemers reageerden dat Zuckerberg soms wel erg makkelijk wegkwam. Op sociale media werd de digitale kennis van sommige senatoren in twijfel getrokken. „Als Facebook gratis is, hoe verdient het dan geld?” vraagt een senator. „Senator”, antwoordt Zuckerberg met een glimach, „met advertenties”.

Belegger leken opgelucht te reageren. De koers van Facebook aan de Nasdaq noteerde een stijging van 4,5 procent. Woensdag zit Zuckerberg in het Huis van Afgevaardigden.

De hoorzitting gaat de komende nacht nog door. NRC-correspondent Guus Valk is erbij (en zit bijna achter Zuckerberg). Hij twittert over de hoorzitting:

