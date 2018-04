Russische minister Buitenlandse Zaken naar Noord-Korea

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft dinsdag een uitnodiging voor een bezoek aan Pyongyang geaccepteerd. Dat heeft hij bevestigd tijdens een overleg met zijn Noord-Koreaanse collega Ri Yong-ho, zo meldt persbureau Reuters.

Ri Yong-ho wil de banden tussen Noord-Korea en Rusland verstevigen. Het verder verbeteren van de diplomatieke relaties en de communicatie tussen beide landen is volgens hem nodig gezien “recente ontwikkelingen op het politieke wereldtoneel”. Waar Ri Yong-ho precies op doelt, is onduidelijk. Ri hoopt dit jaar “een nieuwe mijlpaal” te bereiken in het contact. Voor zover bekend is er geen datum voor het bezoek afgesproken. Ook is het nog niet duidelijk of er een ontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gepland staat.

Het diplomatieke contact tussen Noord-Korea en de rest van de wereld moet langzaam normaliseren en stabiliseren, zei Lavrov dinsdag. Daar valt ook het contact tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten onder, tussen wie al een topoverleg gepland staat. Het is nog onduidelijk wie eerder met Noord-Korea zal spreken: de VS of Rusland. Vorige maand deed Noord-Korea al een toenaderingspoging tot China. Het bezoek van Kim aan de Chinese leider Xi Jinping was zijn allereerste diplomatieke bezoek aan het buitenland sinds hij in 2011 aan de macht kwam.

Bemiddeling

Al eerder stelde Lavrov zich op als bemiddelaar tussen het Koreaanse schiereiland en de VS. In december vorig jaar riep hij de twee landen op rond de tafel te zitten voor een topoverleg over Noord-Korea’s nucleaire wapenprogramma.

Dat topoverleg lijkt er in mei te komen. Maandag werd bekend dat er direct contact zou zijn geweest tussen de landen. Volgens de VS is leider Kim Jong-un bereid te onderhandelen over het wapenarsenaal, maar staan daar wel eisen tegenover. Een van die eisen is dat de veiligheid van het regime van de Noord-Koreaanse leider wordt gegarandeerd, zo meldde Zuid-Koreaanse diplomaten vorige maand. Toen reageerde het Witte Huis sceptisch.

Band Rusland en Noord-Korea

Rusland en Noord-Korea stonden in het verleden al op goede voet met elkaar. Zo bezocht de Russische president Poetin Noord-Korea eenmaal in 2000, een van zijn allereerste bezoeken aan het buitenland. Omgekeerd bracht Kim Jong-il, de vader van de huidige leider, vaker bezoeken aan Rusland, de laatste keer vlak voor zijn dood in 2011.