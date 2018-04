Overlevenden schietpartij Florida publiceren aangrijpend herdenkingsmagazine

De 14-jarige Alyssa Alhaddef had veel lol met vriendinnen in de mall, voetbalde graag en was gek op jongens. Ze was zeer ambitieus en sociaal. Een portret over dit mooie jonge meisje met de stralende glimlach vormt het openingsartikel van een bijzonder herdenkingsmagazine. Dat is samengesteld door leerlingen van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida.

Op deze high school werden op 15 februari zeventien leerlingen en docenten doodgeschoten door de oud-leerling Nikolas Cruz. Een deel van de overlevenden zette hun woede en strijdlust in om een landelijk debat op gang te brengen over het gebruik van vuurwapens.

Zus van omgekomen leerling haalt herinneringen op

Tegelijkertijd voelden scholieren ook de behoefte om stil te staan bij het veel te korte leven van omgekomen klasgenoten, vrienden en docenten. In een speciaal nummer van de schoolkrant Eagle Eye worden alle zeventien slachtoffers herdacht met een portret en talloze (jeugd)foto’s. Zoals de 17-jarige Joacquin Oliver, geboren in Venezuela, die vereeuwigd is in een shirt van zijn favoriete voetbalclub Manchester United. Hij heeft zijn zus belangrijke lessen meegegeven, zo vertelt ze.

“Hij praatte altijd met mij over discriminatie. In zijn ogen verdiende iedereen het om gelukkig te zijn; iedereen verdiende het om een kans te krijgen; iedereen verdiende het om gehoord te worden.”

Ook de omgekomen beveiliger van de Marjory Stoneman Douglas High School heeft een plekje in het tijdschrift. Hij stond simpelweg bekend onder zijn achternaam Feis. De beveiliger was gek op zijn dochter, zegt een van zijn collega’s tegen de jonge journalist van Eagle Eye. Als football coach was Aaron Feis een belangrijke steunpilaar voor de scholieren. “Hij was echt geïnteresseerd in alle spelers en keek niet alleen naar hun spel”.