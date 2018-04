Oranjeleeuwinnen hebben geen kind aan Ierland

Het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal heeft dinsdagavond overtuigend gewonnen van Ierland in de groepsfase voor de kwalificatie voor het WK. Het werd 2-0 voor Oranje in het Ierse Tallaght Stadium.

De Oranjeleeuwinnen moesten het dinsdag stellen zonder Vivianne Miedema, die vorig jaar nog topscorer was op het door Nederland gewonnen EK. De spits was niet fit genoeg voor de match en werd vervangen door Lineth Beerensteyn. Laatstgenoemde scoorde dinsdagavond in de elfde minuut de openingstreffer voor Nederland.

Elf minuten later was het opnieuw raak, toen Sherida Spitse een strafschop wist te benutten. De penalty werd toegekend nadat Daniëlle van der Donk naar de grond getrokken werd. Na rust vielen er geen doelpunten meer.

Afgelopen vrijdag stuntten de Oranjeleeuwinnen nog grootser tegen Noord-Ierland, dat met 7-0 van de mat getikt werd. Na de zege op Ierland dinsdag gaat Nederland met dertien punten en een doelsaldo van 15-0 aan kop in Groep 3, waarin verder Noord-Ierland, Noorwegen en Slowakije zitten.